Autonomie : Des élus nationalistes satisfaits et en mode combat après le Conseil des ministres

« C’est un motif de satisfaction que le gouvernement ait respecté l’accord qui avait été passé au moment de la signature du projet d’écritures constitutionnelles le 11 mars 2024 », se réjouit le Président du Conseil exécutif, Gilles Simeoni. « Au-delà du projet d’écriture, il devait également, selon les termes de l’accord entre le gouvernement et les élus de la Corse, y avoir dans la loi organique : le statut de la langue, le statut de résident dans le domaine foncier et immobilier et le pouvoir législatif. Il y avait également le fait que le projet d’écritures soit transmis en l’état au Sénat. De ce point de vue-là, le gouvernement a strictement respecté ses engagements, j’en suis heureux. Ce d’autant mieux que l’avis du Conseil d’État, même s’il n’est que consultatif, contient des préconisations qui, si elles avaient été reprises, auraient conduit à faire exploser le point d’équilibre que représente, au terme de concessions réciproques, le projet d’écritures constitutionnelles tel qu’il a été validé. Ça aurait été catastrophique ! C’est d’autant plus remarquable que, depuis la restitution de l’avis du Conseil d’État, le gouvernement a été soumis à de fortes pressions, y compris en son sein, pour intégrer cet avis. Il n’en a pas tenu compte, tant mieux ! C’est un pas important de franchi ». Mais s’empresse d’ajouter le président Simeoni, le chemin reste encore long. « Maintenant notre responsabilité et notre devoir sont d’aller convaincre les députés et les sénateurs. Je souhaite pour ma part, et c’est ce que je proposerai à toutes les forces nationalistes et progressistes qui sont favorables à la révision et au statut d’autonomie, de se présenter ensemble devant la présidente de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, devant les différents groupes et sensibilités parlementaires, l’ensemble des députés et sénateurs, pour faire à la fois œuvre d’explication et de conviction ». Pour lui, il faut à la fois « dire ce qu’est un statut d’autonomie, expliquer pourquoi nous souhaitons, au-delà de la dimension symbolique et politique, cette autonomie et ce statut, y compris en donnant des exemples très précis, tirés non seulement de la lutte contre la spéculation, de l’importance du statut de la langue, mais aussi du domaine économique et social ou des problèmes et enjeux du quotidien. Et puis expliquer dans quelle perspective globale il faut réinscrire le processus qui est appelé aujourd’hui à aller vers sa phase conclusive en lui donnant sa véritable dimension historique à l’aune de ce qui s’est passé en Corse depuis 60 ans ». Il reconnait qu’obtenir l’autonomie l’année des 50 ans d’Aleria serait forcément un symbole fort. « Après plus d’un demi-siècle de combat, on pense forcément aux générations de femmes et d’hommes qui se sont engagés, qui se sont battus et qui ont sacrifié leur liberté, quelques fois, leur vie. En même temps, on se sent collectivement une immense responsabilité pour que ce rêve, cet idéal, se concrétise, notamment à travers l’adoption du projet de révision de la Constitution et le statut d’autonomie. Même si on sait qu’après, il y aura encore d’autres étapes, la loi organique, et puis tout simplement, et sans doute encore pour plusieurs années, un travail de fond pour construire et reconstruire ce pays ».