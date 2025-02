Autonomie : Après la rencontre avec François Rebsamen, les élus corses confiants

La satisfaction semble en revanche moins marquée du côté des indépendantistes. « Nous avons acté que l’écriture constitutionnelle est un consensus qui ne fera pas l’objet d’une modification complémentaire et que le travail restant à faire aujourd’hui est l’écriture du statut d’autonomie intrinsèquement avec la loi organique, les compétences transférées, les étapes, les moyens, tout ce qui doit être annexé ou rajouté de manière parallèle à la discussion parlementaire », convient Paul-Félix Benedetti. Le président de Core in Fronte affirme toutefois : « Nous indépendantistes qui avons fait des concessions assez fortes, nous ne pourrons pas accepter que par le truchement d’un passage avec une forte censure du Sénat, la loi organique ne mentionne aucun transfert de compétences, ne mentionne pas un calendrier de transferts, et que ces transferts soient simplement de l’ordre de la réglementation. À ce moment là ce n’est plus de l’autonomie, mais du régionalisme à la française. Je crois que la Corse l’avait déjà en 1969 au référendum du Général De Gaulle. Il serait temps de passer à l’étape évolutive supérieure et que l’autonomie de la Corse soit a minima la même que celle de la Sardaigne ou de la Sicile ».



Enfin, sans surprise, la représentante de Nazione, Josepha Giacometti Piredda, ne retire pour sa part pas grand-chose de cette rencontre. « Je n’ai pas adhéré à la dernière écriture constitutionnelle qui ouvre le champ à beaucoup trop d’ambiguïté sur la notion de peuple, sur les possibilités d’agir en matière de foncier, de langue, de fiscalité, tout était laissé à mailles très large et on sait par expérience que nous sommes souvent sortis de l’ambiguïté à nos dépens. Quand en plus on nous annonce de nouveaux compromis au regard de l’instabilité française actuelle, cela peut s’entendre, on peut être très réservé », glisse-t-elle.