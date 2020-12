Auto-confinement avant les fêtes : les élèves ne sont pas obligés d’aller à l’école jeudi et vendredi

Cela faisait partie des recommandations du conseil scientifique, ce jeudi 17 et ce vendredi 18 décembre, les parents qui le souhaitent pourront garder leurs enfants à la maison pour éviter les contaminations avant les fêtes.



Invité ce mardi 15 décembre chez nos confrères d'Europe 1, le Premier ministre Jean Castex a indiqué une "tolérance" pour l'absence des élèves de primaire, collège et lycée lors de ces deux jours. "A chaque fois que cela est possible, surtout si on doit recevoir à Noël des personnes vulnérables, le Conseil scientifique (...) a dit (...) si vous pouvez ne pas emmener vos enfants à l'école jeudi et vendredi (...) vous le faites", a-t-il expliqué.



En ce sens, une note sera adressée mardi aux recteurs. Les parents devront toutefois prévenir les établissements scolaires.



Isolement pour tous privilégié



Ces précautions d'isolement sont également valables pour ceux qui passeront tout de même les fêtes en famille. Ainsi, le conseil scientifique estime que préventivement il serait mieux de poser des congés ou de télétravailler une semaine avant le 24 ou le 31 décembre.