Aurore boréale et étoiles filantes : un spectacle féerique dans le ciel corse

La rédaction le Vendredi 16 Août 2024 à 11:47

Le ciel corse a offert un spectacle rare et inoubliable dans la nuit du 12 au 13 août. Entre étoiles filantes des Perséides et aurores boréales causées par une tempête géomagnétique, les habitants et les passionnés d'astronomie ont été témoins d'un phénomène extraordinaire, immortalisé par un magnifique cliché de Leo Ceccaldi depuis les hauteurs de Piana.