Audience de rentrée de la cour d'appel de Bastia. Objectif : réduire les délais de traitement des affaires

Concernant le contenu de l’année 2022, la première présidente a mis en avant la hausse d’activité de la chambre des appels correctionnels. Conséquence directe : un délai important entre la fin de la préparation des dossiers et le début des procès. « Je le dis sans tourner autour du pot, le délai d’audiencement actuel de 18 mois ne me semble pas satisfaisant, et je souhaiterais que nous faisions le maximum pour le ramener à 12 mois. »



La question de la rapidité et de la réactivité de la justice a également été abordée au sujet des assises, où le taux d’appel a augmenté de 40% en 2022. « Les dossiers jugés en Corse sont souvent marqués par la complexité des faits criminels, relevant parfois du crime organisé », a précisé Hélène Davo, avant d’ajouter : « nous jugeons en moyenne une affaire d’assises en cinq jours, alors que la moyenne nationale est de trois jours ». Un constat qui donne du crédit à l’objectif établi par le procureur général Jean-Jacques Fagni pour l’année 2023, à savoir d’« aboutir à une justice plus rapide, plus protectrice, plus efficace, plus proche, mais aussi plus exigeante ».