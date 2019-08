Au rallye de Finlande Loubet accentue son avance puis perd la tête du WRC2

Dès l'ES11, Jari Huttunen plaçait la première banderille en devançant Loubet qui terminait à la 14e place.

Huttunen poursuivait sur cette voie en devançant le Porto-Vecchiais dans les 12e et 13e tronçons. À l'issue de la 15e épreuve spéciale, Pierre-Louis Loubet occupait la onzième place du scratch et, plus que jamais, la première en WRC2, avec 1'01 sur le Finlandais Jari Huttunen et 1'06 sur le Russe Nikolay Gryazin.





Le grand perdant dans ce classement WRC2 est le Japonais Takamoto Katsuta qui se retrouve en septième position. Sept spéciales demeurent à disputer dans ce rallye et pour l'heure Pierre-Louis Loubet semble tenir le bon bout.







Mais un rallye n'est jamais terminé. Leader du classement WRC2 depuis le début de la neuvième manche du championnat du Monde, le Porto-Vecchiais Pierre-Louis Loubet a bien failli tout perdre tout à l'heure dans la dernière spéciale du jour, la 19e du rallye. Une mauvaise interprétation d'une note à trois kilomètres de la fin de la spéciale Leustu a engendré une sortie de route lourde de conséquences pour Loubet. Il terminait l'ES à la 45e place après avoir perdu plus de six minutes. Au classement provisoire, Pierre-Louis Loubet est passé de la 11e à la 15e place, mais a, surtout, perdu la première place du WRC2 au profit du Russe Nikolay Gryazin qui mène le classement devant Jari Huttuenen à 12 secondes.

Pierre-Louis Loubet se retrouve, désormais, quatrième à 6'20 du leader. Quatre spéciales demeurent à disputer demain avant l'arrivée finale.

Rien n'est encore perdu et c'est à l'arrivée que l'on fera les comptes.



