Au lendemain d'intempéries meurtrières, la Corse se réveille après une nuit sans nouveau drame

Ce vendredi matin, le Service départemental d'incendie et de secours (SDSIS) de Corse-du-Sud n'avait pas connaissance d'intervention majeure ou d'événement notable, et en Haute-Corse seules "quatre interventions mineures" ont mobilisé les pompiers.

La Corse, à nouveau placée en vigilance orange depuis 21h00 jeudi, connaît une "accalmie relative", avec des orages actuellement "peu actifs", a annoncé Météo-France dans un bulletin diffusé vendredi matin, en précisant toutefois que "des orages actifs se forment toujours en mer".

Ces nouveaux orages, qui devraient se décaler sur la Corse en début de journée, "peuvent donner une activité électrique importante, de fortes intensités pluvieuses, de 40 à 60 mm en peu de temps, de la grêle et de fortes rafales de vent voisines de 80 km/h", selon l'organisme météorologique.

Le ministère de l'Intérieur a appelé sur Twitter les habitants de l'île à être "vigilants": "Surveillez la montée des eaux et restez informés".





Des intempéries meurtrières

Jeudi matin, des orages très brutaux ont fait cinq morts à travers l'île de Beauté, dont deux en mer, un pêcheur de 62 ans et une kayakiste d'une soixantaine d'années.

Ce bilan avait été confirmé jeudi soir à l'AFP par le ministère de l'Intérieur, la préfecture maritime et les deux préfectures corses, après qu'un sixième mort avait été annoncé par erreur par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin depuis la Corse, sur la foi d'une information trompeuse des pompiers.

Une adolescente de 13 ans, de nationalité autrichienne, a perdu la vie après la chute d'un arbre sur son bungalow. Les autres victimes sont un homme de 46 ans, également victime de la chute d'un arbre dans un camping de Calvi, et une septuagénaire, tuée à quelques kilomètres du camping de Sagone par la chute du toit d'une paillote sur son véhicule.

Jeudi soir, plusieurs campings de Corse-du-Sud ont été évacués en prévision des nouveaux orages, annoncés avec de "fortes intensités pluvieuses" mais des rafales de vent "moins violentes que celles observées jeudi matin", mesurées à plus de 200 km/h.

En Haute-Corse, 5.400 personnes "hébergées dans les campings les plus exposés (Calvi, Calenzana, Aregno, Algajola, Corbara et Monticello) ont été mises en sécurité", a détaillé la préfecture dans un communiqué.

Lors de son passage à Sagone, M. Darmanin a annoncé que l'état de catastrophe naturelle pourrait être décrété dès mercredi.

A Ajaccio le ministre a ensuite participé en visioconférence à la première réunion de la cellule interministérielle de crise, présidée par Emmanuel Macron depuis le fort de Brégançon (Var).





"En trois secondes, le vent a tourné"

Concédant avoir été "surpris" par une situation "exceptionnelle" et "difficilement prévisible" par ses modèles numériques, Météo-France s'est défendu de ne pas avoir activé en avance sa vigilance orange de jeudi matin. Les vents qui ont frappé l'île ont été "extrêmement violents" et ils étaient "non prévus, en tout cas non prévus dans cette intensité", a estimé de son côté Gérald Darmanin, qualifiant ce phénomène de "sans doute exceptionnel".

"On prenait le petit déjeuner vers 7h30, et en cinq minutes, c'était l'enfer. On a senti un grand courant d'air chaud et des vents qui tournaient dans tous les sens", ont raconté à l'AFP Amanda et Jonathan Aguera, un couple de quadragénaires du Vaucluse venu avec ses deux enfants passer une semaine dans une tente aménagée sur pilotis dans le camping de Sagone.

"En trois secondes le vent a tourné", a témoigné pour sa part Marie Lévêque, la quarantaine, en vacances avec son mari et leurs cinq enfants, dont un bébé, dans une villa à Sagone: "C'était apocalyptique".

Au total, 20 personnes ont été blessées dans l'île, dont quatre grièvement, a précisé le ministre de l'Intérieur. Parmi elles, une Italienne de 23 ans, elle aussi victime de la chute d'un arbre dans la pinède de Calvi, se trouve "toujours en urgence absolue", selon la préfecture. Une cellule d'aide psychologique a été déployée à Calvi.

Selon un communiqué de la préfecture maritime, 125 opérations de sauvetage en mer ont été effectuées en Corse dans la journée de jeudi, la plupart pour "des navires en difficultés".