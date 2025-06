Au couvent Saint-Antoine, Bastia rend hommage à son saint patron

Ce vendredi matin, plusieurs centaines de fidèles se sont pressées dans la nef du couvent Saint-Antoine pour assister à la messe célébrée par le cardinal François Bustillo, en l’honneur de Saint Antoine de Padoue, figure emblématique du catholicisme et saint patron de la ville. La cérémonie a débuté à 10h30 devant une assemblée recueillie. « Saint Antoine de Padoue est un homme du XIIIe siècle, qui est mort jeune, à 36 ans. Encore aujourd’hui, à Bastia, on garde et on fête sa mémoire », a souligné le cardinal durant son homélie. Il a salué « un homme qui a vécu sa vie avec force d’une manière exceptionnelle, qui a évité la médiocrité et qui a laissé une trace dans l’Histoire ». Avant d’ajouter : « Aujourd’hui, même au XXIe siècle, on a besoin de regarder en arrière, non pas par nostalgie, mais pour se demander quelle trace nous pouvons, nous aussi, laisser dans l’Histoire. »



Sur le parvis du couvent, les fidèles insistent sur l’importance de cette fête dans la vie bastiaise. « Les gens sont très attachés à cette fête. Il y a toujours autant de monde année après année, peut-être à cause de tout ce qui se passe dans le monde. Je pense que les gens ont besoin de sérénité et de prière », confie une fidèle. Le père François-Dominique partage ce sentiment : « La fête de Saint Antoine représente beaucoup pour la ville de Bastia. C’est un moment qui rassemble tout le monde, les plus fidèles bien entendu, mais aussi des personnes un peu éloignées de l’Église, mais qui restent attachées à leurs traditions ou à des souvenirs familiaux. »



Au-delà de la cérémonie religieuse, cette journée consacrée à Saint Antoine est aussi un temps de rencontre et de convivialité, mêlant foi, mémoire collective et culture populaire. « C’est une fête religieuse, mais c’est aussi une fête culturelle », résume le prêtre, « un moment qui fédère et rassemble autour d’un patrimoine vivant. »