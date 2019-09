"Au cœur des territoires" : Bastia parmi les 55 villes qui accueilleront un espace d’accès à la formation

Cette première vague de sélection fait suite à la réception de 85 candidatures, soit 38% des villes du programme Action Cœur de Ville (ACV). Après une phase de consolidation, les différentes candidatures ont été analysées puis sélectionnées par un jury composé de représentants du Conservatoire, de la direction du programme ACV, de Villes de France, de l’Assemblée des communautés de France et de la Banque des territoires. Les villes qui n’ont pas été sélectionnées pourront bénéficier d’un accompagnement sur mesure leur permettant de finaliser leur projet afin de pouvoir ouvrir un site lors d’une seconde vague d’ouvertures.



Au cœur des territoires a été lancé en janvier dernier par Olivier Faron, administrateur général du Cnam, pour accompagner la transformation des compétences et des métiers, donner à chacun les clés pour devenir acteur de son parcours professionnel mais aussi fournir des solutions adaptées aux enjeux économiques et sociaux de chaque bassin d’emploi. Le 1er avril dernier, une convention signée par Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et Olivier Faron associait officiellement Au cœur des territoires au programme national Action Cœur de Ville. Ce partenariat permet aux 222 villes bénéficiaires du plan ACV d’inscrire le déploiement de nouveaux cursus à vocation professionnelle dans leur convention locale leur offrant ainsi la possibilité de mobiliser facilement les financements Cœurs de Ville nécessaires à la mise en œuvre des centres Cnam Au cœur des territoires.





Cet ambitieux programme de déploiement au plus près des besoins des individus, des entreprises et des collectivités territoriales se traduira, à l’horizon 2022, par la création d’une centaine de nouveaux espaces d’accès à la formation dont à minima 75 dans les villes ACV, le développement de l‘offre de formation et d’enseignement supérieur étant un des axes prioritaires de ce programme interministériel Action Cœur de Ville.