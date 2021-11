Au CFA de Furiani, la Covid-19 a fait naître des vocations

Dans l’atelier de boulangerie du CFA de Furiani les mains s’activent sous les ordres de Didier Leoncini. Aujourd’hui, les apprentis sont initiés à l’art du croissant. Parmi eux, Pascal Casanova et Dominique Turchi-Duriani. Ces deux hommes respectivement chef d’entreprise et employé administratif de la communauté d’agglomération de Bastia (Cab) ont un point commun, ils sont en reconversion.



En mars 2020, au début du premier confinement, Pascal Casanova, 53 ans, père de 8 enfants et chef d’une entreprise de décoration spécialisée dans les plantes et les fleurs artificielles, a été obligé de cesser son activité créée il y a 13 ans. « La pâtisserie m’a toujours passionné. Quand j’étais adolescent j’ai voulu m’orienter vers ce métier mais il était mal vu. Alors, j’ai abandonné ce projet mais l’envie ne était toujours là. », confie l’homme qui durant le confinement s’est adonné à la confection de gâteaux avec ses enfants, pour passer le temps. Lorsque la vie a repris, il était temps pour lui de changer de travail. « Mes enfants m’ont poussé à le faire, je pense que ça a été un bon timing. Aujourd’hui je ne regrette absolument pas ma décision », reprend-il alors qu’il a débuté sa seconde année d’apprentissage en septembre dernier. Son diplôme en poche, l’ancien entrepreneur a pour ambition d’acquérir de l’expérience et de la technique pour devenir « un bon artisan» et pourquoi pas viser le très prestigieux concours de Meilleur ouvrier de France (MOF).



« Pour changer de voie il faut beaucoup de courage »



A ses côtés, Dominique Turchi-Duriani, 39 ans, sourit lorsqu’on lui parle de pâtisserie. « Cela me rappelle l’enfance, quand j’étais petit j’allais vendre au village le pain avec ma tante et je me souviens toujours de l’odeur dans la voiture », se remémore-t-il. Durant la période de confinement, il a pris le temps de penser à son avenir. Employé de la Cab au service du tri sélectif depuis 13 ans, l’homme qui a toujours aimé les métiers manuels s’est remis en question durant plusieurs mois. L’été dernier, il a franchi le pas après avoir beaucoup réfléchi il a, avec l’accord de son employeur, posé des congés pour suivre une formation d’un an en pâtisserie.« Pour changer de voie il faut beaucoup de courage, cela n’a pas été facile mais à présent je suis épanoui », assure-t-il.