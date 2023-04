Au CFA de Furiani, des candidats en nombre pour la journée portes ouvertes

Si pendant longtemps les formations professionnelles étaient des « voies de garage », depuis une dizaine d’années, la tendance s’est inversée. On en parle avec Xavier Luciani, directeur du Centre de formation des apprentis de Furiani



- À qui sont destinées les filières d’apprentissage du CFA ?

- Essentiellement à l’ensemble des jeunes collégiens de 3e, au moment de leur orientation. Mais pas uniquement, car le profil type de l’apprenti a évolué ces dernières années. D’ailleurs, le législateur ne s’y est pas trompé, puisqu’une loi de 2018 a fait remonter l'âge limite de signature des contrats d’apprentissage jusqu’à 30 ans, alors qu'il était fixé à 26 ans auparavant. Ça montre bien que le CFA ne concerne plus uniquement les jeunes de collège, mais aussi les étudiants de lycée ou de l'enseignement supérieur.



- Aujourd’hui il y a même un public -« adulte » qui se tourne vers l’apprentissage. Comment expliquer cet engouement soudain pour l'apprentissage ?

- Avec la crise Covid il y a effectivement eu un regain d'intérêt pour les métiers dits essentiels. Les gens ont vu qu'en cas d'arrêt de l'économie, certains besoins étaient inévitables. Il y a eu une attractivité sur ces métiers là où le besoin de main-d'œuvre est énorme. En plus la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, votée en septembre 2018, a assoupli les conditions d'entrée et aujourd’hui on peut signer un contrat d’apprentissage jusqu’à 30 ans. On a d’ailleurs eu une hausse du nombre d’inscrite sur ces trois dernières années et nous avons franchi le cap de 730 apprentis au mois de décembre 2022 et à ce jour nous avons près de 850 jeunes en formation.



- Quel est l'intérêt pour une entreprise de recruter un alternant apprenti ?

- Depuis le 1er janvier, pour tout apprenti embauché, l’entreprise reçoit un soutien de 6000 euros. Ensuite, il reste les exonérations de charges patronales pour le salaire versé à l’apprenti. Donc les patrons sont largement gagnants, c'est presque une opération blanche.





- Est-ce que certaines filières sont particulièrement porteuses ?

- Tous les métiers sont en tension, ce sont des données formelles depuis 2022. Plus particulièrement dans les métiers du bâtiment et les métiers de bouche, c'est vrai. Il y a beaucoup plus d’offres que de demandes qui s’explique par un rebond économique, que suit le marché du travail. C’est une conséquence de l’après-Covid. Il y a beaucoup de secteurs qui ont connu un afflux de travail, à tel point que les entreprises sont même obligées d’aller chercher ailleurs pour assouvir leur besoin de main-d’œuvre.