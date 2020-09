Athlétisme : le kinder day à Porto-Vecchio

Les fédérations donnent, aussi, le tempo, à l'image de la Fédération Française d'Athlétisme qui a lancé le Kinder Day, une journée de découverte à l'attention des plus jeunes sportifs.

A Porto-Vecchio, le club de l'ASPV Athlétisme a mis en place, ce mercredi après-midi, sur la piste du stade Claude-Papi, cette action de sensibilisation à la pratique de la première des disciplines olympiques.





Sous le regard de la présidente Nicole Filippi et de l'encadrement du club, ces futurs athlètes ont pu se familiariser avec les trois grandes familles de l'athlétisme que sont les courses, les sauts et les lancers.

A noter que le vendredi 25 septembre, à partir de 18 heures, toujours au stade Claude Papi, l'ASPV organise une soirée de sensibilisation, pour toutes les personnes désireuses de pratiquer la course à pied, dans le cadre de l'opération nationale Run 2K autrement dit: "vient courir 2 kilomètres"