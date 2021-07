Athlétisme : le Mémorial Père Louis Doazan ce samedi à Bastia

Cette réunion comprendra une course de 1000 m et un 2000 m steeple CAM (Championnat de France). Cette manifestation regroupera toutes les catégories, de 7 à ….. 77 ans.

La première course, celle des tout-petits, débutera à 18h15, la dernière, celle des cadors, aux alentours de 20h. Ceux –ci devront boucler les 1000 m en moins de 2 minutes 45 sec.





Qui était le Père Louis Gabriel Doazan,

Natif de Lourdes, le révérend père Louis Doazan était arrivé en Corse en 1951, à l’âge de 26 ans, nommé professeur de sciences naturelles au petit séminaire d’Ajaccio, tenu par les pères Oblats de Marie depuis 1836. Le Père Louis Doazan y crée un centre de documentation pédagogique et un musée scolaire constitué par les objets et spécimens collectés par ses élèves. Il est aussi chargé de camps d'adolescents ou de colonies de vacances paroissiales et avec ces jeunes, il parcourt et découvre la Corse.





En 1970, il est nommé curé de La Porta d’Ampugnani et son petit musée privé du presbytère de la Porta débordant, le religieux décide de faire don de se collection à l'État, sous réserve qu'elle reste et soit exposée en Corse.

De 1973 à 1978 il est déchargé provisoirement de son ministère et le musée national des Arts et Traditions populaires lui confie une étude approfondie sur le pastoralisme. Il rassemble alors dans 64 cahiers d’ethnologie, des commentaires, des photographies et des croquis constitués au cours de ses nombreuses enquêtes de terrain. En 1997, conformément à ses souhaits, sa collection est déposée au musée régional d’Anthropologie de la Corse.

Le Père Louis Doazan décédera en mai 2018 au couvent Saint François de Vico.

L’AJB tenait à lui rendre hommage en créant ce Mémorial en juillet 2019.