Athlétisme : la dernière ligne droite pour la piste de Porto-Vecchio

Après la pause du mois d'août, la piste va connaitre son ultime tranche avec son traçage, l'établissement de son certificat de mesurage et l'implantation des deux cages de lancers, des sautoirs à la perche et en hauteur ainsi que des différentes aires de réception pour les sauts et les lancers.L'entrée dans cette ultime ligne droite vient de débuter sous la houlette de la société Polytan.A priori, selon les conditions météorologiques, une quinzaine de jours est encore nécessaire pour que l'installation des Quatre-Chemins soit totalement et définitivement opérationnelle. La fin d'une longue attente pour les deux clubs locaux du CO Lecci-Trinité et de l'AS Porto-Vecchiaise Athlétisme qui pourront, enfin, organiser des compétitions.Avec la mise en route du COSEC des Quatre-Chemins, qui a fait peau neuve et qui a, surtout, été agrandi et modernisé, et dont l'entrée en service va avoir lieu dans les tous prochains jours, Porto-Vecchio se dote de deux beaux outils de travail au service d'un tissu sportif de plus en plus performant, comme l'attestent les résultats des représentants de l'extrême sud, lors des compétitions nationales voire internationales.