Athlétisme : Morhad Amdouni s’attaque au record de France de l’heure à Lucciana

C’est sur ses terres de Corse que l’ancien pensionnaire de l’AJB Haute-Corse a décidé de relever ce défi. Un record détenu depuis 1990 par Bertrand Itsweire avec 20 601m. Cette tentative sera l’occasion pour Morhad Amdouni, aujourd’hui licencié à Val d’Europe en Seine et Marne, d’effectuer son retour à la compétition et de lancer par la même sa préparation pour les JO de 2021 à Tokyo sur marathon.

Tout un symbole pour son mentor à l’AJB, Pierre Bartoli, qui salue son retour à la compétition sur l’île depuis 2011.



«C’est une manière pour lui de dire merci à l’AJB. Il faut savoir que notre club organise depuis 1993 des championnats de l’heure. On a même continué ces compétitions alors que la Fédération Française les avait mis de coté avant de les remettre au goût du jour. Morhad m’a proposé plusieurs dates et on l’a fixé au 19 septembre avec possibilité de le reporter au dimanche 20 si la météo n’est pas favorable en accord avec José Galletti, le maire de Lucciana».

C’est en effet sur la très belle piste du complexe de Lucciana, homologuée pour ce genre de compétitions, que Amdouni tentera de battre ce record de l’heure. Ce 19 septembre sera en quelque sorte la fête de l’athlétisme insulaire «Nous allons organiser de nombreuses animations autour de cet évènement» explique Pierre Bartoli.





« Ce sera une journée entière consacrée au sport mais aussi à la culture à travers divers ateliers : sport, dédicaces, musique, patrimoine, etc. Nous invitons aussi de nombreuses personnalités comme Florian Rousseau, Joseph Mahmoud, des élus de tous bords, des artistes de tous horizons. Ce sera aussi la fête de l’athlétisme pour les jeunes avec différentes courses. J’y associe tout l’athlétisme corse car ce pourrait être le déclic de la saison après le décrochage du au COVID ».





Au programme, dès 14heures, des courses pour toutes les catégories avec notamment à 17 heures, une soirée 1 000 m, le challenge du Père Louis Doazan, prévue en juillet et annulée en raison de la pandémie.

Le père Doazan n’avait que 26 ans lorsqu’il est nommé professeur de sciences naturelles au petit séminaire d'Ajaccio. Tout au long de son sacerdoce en Corse, jusqu’à sa mort en mai 2018, il sera aussi aumônier de camps d'adolescents ou de colonies de vacances paroissiales.

Quant au record, il sera tenté à partir de 19 heures.





Après les efforts, le réconfort avec un buffet méditerranéen qui réunira tous les participants avec des chanteurs et musiciens comme J.-F? Bernardi ou D. Vincensini.

Le programme





Samedi 19 septembre au complexe sportif de Lucciana

De 14H30 à 16 heures : Animation et Jeux ludiques (Kinder Day) : de 4 à 11 ans pour la découverte de l’athlétisme par le jeu

• A partir de 15 heures Stand dédicace « Une histoire du cyclisme en Corse 1890-1960 » de Francis Beretti, Didier Rey et Ange-Laurent Bindi, en présence de ce dernier.

• 16 heures – 16H30 : 100m à partir de 12 ans

• 17 heures : Soirée 1000 m Challenge du Père Louis Doazan : 1 000m en plus de 6 minutes

• 17h10 : 1 000m en plus de 5 minutes

• 17h20 : 1 000m en plus de 4 minutes

• 17h30 : 1 000m en plus de 3 minutes et 30 secondes

• 17h40 : 1 000m en plus de 3 minutes

• 17h50 : 1 000m en plus de 2 minutes et 45 secondes

• 18 heures : 1000m des AS en moins de 2 minutes et 45 secondes

• 18h10 18h40 Animations pour les écoles d’athlétisme (de 4 à 11 ans). Contrat de 4 à 6 minutes

• 19 heures Tentative de Record de France de l’Heure sur Piste