Athlétisme : L’Athlétique Club Du Pays De Meaux en stage à Bastia

Fondé en 1971, l’ACPM compte à ce jour 482 licenciés de 3 à 70 ans. « Nous pratiquons toutes les disciplines, des concours de sauts, de lancer aux courses toutes distances au sein de notre complexe sportif Georges-Tauziet mis à notre disposition par le maire Jean-François Coppé qui nous soutient au quotidien» nous explique le jeune président, depuis septembre 2024, Youssef Es-Sadiki. « C’est la 2e année que nous organisons un stage d’une semaine en Corse. Il nous permet de bien préparer la saison estivale qui va débuter la semaine prochaine, elle permet aussi de souder le groupe ». Et si l’ACPM a choisi Bastia comme lieu de stage, ce n’est pas le fruit du hasard. L’entraîneur du club est en effet un enfant de la ville, qui a fait tout son cursus sportif à l’AJB de Pierre Bartoli, plusieurs fois champions de Corse, habitué des compétitions nationales : Mohamed Bojattoy.





« C’est toujours un plaisir de retrouver l’Arinella où tout a commencé pour moi quand j’étais Benjamin en 1999. Pour moi c’est revenir aux sources ». Parti pour un temps déterminé à Paris, Bojattoy s’est finalement installé à Meaux où il dirige les entraînements du club local. « Ce stage a un objectif de cohésion d’équipe. On bénéficie du climat, mais aussi de la mentalité propre à la Corse» souligne-t-il. « À Meaux les séances s’effectuent par petits groupes, par spécialités : courses, lancers, sauts. Ici les athlètes de toutes ces disciplines se retrouvent ensemble. C’est aussi l’occasion de préparer les interclubs qui se profilent à l’horizon. Nous sommes en ND2 et notre ambition est de monter à l’échelon supérieur, la ND1 ».





Et le programme était copieux. Logés au Camping San Damiano de Biguglia, les athlètes ont attaqué la journée à 8 heures par un bon petit déjeuner. À 9h30, à l’Arinella, ils étaient sous les ordres de Mohamed Bojattoy et Eva Dusseaux qui l’assiste pour une séance d’échauffement et de renfort musculaire. Après le repas et la… sieste obligatoire, retour à Bastia pour une grosse séance d’entraînement, des séances bien sûr adaptées selon l’âge et auxquelles participent aussi les jeunes pousses de l’AJB, bien encadrées par les « grands » de l’ACPM. Après le repas, soirée détente : chasse au trésor, cinéma, bowling, découverte du centre historique de Bastia… « Mohamed Bojattoy s’est occupé de tout pour ce stage et nous a fait avoir des tarifs très intéressants. De plus c’est sa sœur, qui habite ici, qui nous prépare les repas et on se régale ».

Un autre homme est tout sourire en voyant son ancien champion refouler la piste de l’Arinella avec à ses côtés ses petits athlètes aux maillots rouge et vert : l’inusable Pierre Bartoli, un passionné avec un grand P, et lui aussi toujours en course.