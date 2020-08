Assistantes maternelles et gardes à domicile toujours très chères en Corse

Fondé en 2012 par une maman de 2 enfants à l’époque Yoopies* s’est imposé depuis comme la première plateforme sociale de garde d’enfants. La plateforme a pour vocation d’aider les parents à trouver facilement la personne adéquate qui pourra garder leurs enfants, grâce à une recherché multicritères : géographie, expériences, langues parlées, calendrier des disponibilités et grâce aussi aux avis d’autres parents.Yoopies souligne que le salaire moyen des assistantes maternelles est deun tarif parmi les plus bas d’Europe. Les Pays de la Loire et la Normandie sont les régions les moins chères : 3,24€ et 3,29€ par heure et par enfant. La Corse est la région la plus chère : 4,49€ par heure devant la région PACA et l'Ile-de-France dont les tarifs sont respectivement 4,20€ et 3,99€ par heure par enfant.Le tarif horaire d'une baby-sitter en France en 2020 est deen moyenne, révèle encore le rapport de Yoopies et là aussi les prix varient fortement d'une région à l'autre.La, l'Île-de-France et la région PACA sont ainsi les régions les plus chères avec des tarifs respectifs de 9.75€, 9.41€ et 9.31€ par heure. Les tarifs les plus bas se trouvent dans les Hauts-de-France (8.86€), le Grand-Est (8.88€) et la Bourgogne-Franche-Comté (8.91€). Selon Yoopies, cette peut s'expliquer par les variations de niveau de vie, mais aussi par la tension plus ou moins forte entre l'offre et la demande de baby-sitters selon les territoires.