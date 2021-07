Assemblée de Corse : unanimité pour les présidents des Services d’Incendie et de Secours

Il faut dire que l’Exécutif, à travers la voix de son président Gilles Simeoni, a, d’entrée de jeu, fait montre de sa volonté d’ouverture. « Il faut que l’ensemble des groupes soient représentés au sein du conseil d’administration » pose t-il. Or, l’application mécanique des règles aurait pu conduire à ce que cela ne soit pas le cas. Le président de l’Exécutif a donc proposé le dépôt d’une liste commune à l’ensemble des groupes, pour chaque département. Une liste menée par Hyacinthe Vanni pour la Haute-Corse et une autre par Véronique Arrighi pour la Corse-du-Sud.



Avec une particularité, une construction « en miroir » de ces deux listes, avec des titulaires qui sont suppléants dans l’autre conseil d’administration, et vice versa. Une manière de préfigurer la régionalisation des SIS, serpent de mer prévu par la loi NOTRe et pourtant toujours au point mort. « Cette mandature doit être l’occasion de mener à terme la territorialisation des services d’incendie et de secours » annonce Gilles Simeoni. « Elle se construit d’abord à travers l’adhésion de l’ensemble des élus, à travers la discussion avec les directeurs, avec le personnel, avec les institutions représentatives, et elle se construit également dans le dialogue avec l’État » précise t-il. Pour ce faire, il va désormais falloir définir « une méthode et un calendrier ».