Assemblée de Corse : Clash politique sur fond de désunion nationaliste et d’enjeu de gouvernance

Le refus d’Avanzemu

Restent les trois groupes nationalistes qui se regardent en chiens de faïence. Jean Biancucci propose une liste commune qui comporterait six membres de son groupe, un de Core in Front et un d’Avanzemu, et annonce sa candidature à la présidence du SDE : « S’il y a un dossier que je connais bien pour l’avoir eu en charge depuis trois ans, c’est bien le dossier de l’énergie. C’est pour cela que vu mon expérience, je me propose d’être candidat ». Mais d’accord sur la vision stratégique, Avanzemu n’en veut pas et veut se réserver le droit de candidater. « La proposition échoue, pas parce que nous la refusons, mais parce qu’elle est inacceptable ! Soutenir votre candidat ! », lance Jean-Christophe Angelini. « Je sais que la mémoire du SDE n’est pas neutre et que cela a conduit l’ancienne majorité a des débats internes, mais on n’a pas été d’accord sur d’autres points sans qu’on ait besoin d’ouvrir la boite de Pandore ! Si vous bloquez le vote, vous expliquerez à tous les autres quelle est votre stratégie et votre idée de la gouvernance ! ». Et de prévenir : « Il ne faudrait pas que tout ceci aille trop loin, et que tout ce qui n’est pas une famille unie ne devienne une famille déchirée. Tout n’est pas qu’enjeu de gouvernance ! Faire le pari de tout s’arroger est risqué pour notre famille politique. Nous sommes tous nationalistes, pas plus, pas moins ! Sur cette affaire-là, nous pourrions gagner à être plus prudents. Nous voterons contre, nous n’accepterons aucune forme de proposition, nous nous en remettons à l’ensemble des communes ».



Une logique à minima

Le refus d’Avanzemu a entrainé celui de Core in Fronte. « J’ai fait une demande de prise en compte du courant indépendantiste, j’ai une obligation de la refuser. Je ne peux pas être sur une logique à minima », déclare, fort ennuyé, Paul-Félix Benedetti. Le leader indépendantiste est coincé, le contentieux en suspens ne le concerne pas, mais il sait qu’il ne peut accepter, à ce stade, seul, un accord que sa base rejetterait. Les rancoeurs accumulées sont encore trop à vif, seule une union du mouvement national, même factice, serait audible. « Il faut garder une logique d’un candidat qui pourrait être le consensus de nous trois. Jean, tu n’es pas le consensus de nous trois ! Il faut une discussion plus forte et que, dans le cadre de l’ouverture, on mise sur la nécessité d’une continuité, mais en mettant des garde-fous ». Paul-Félix Benedetti déplore « une vision instantanée issue des clans qu’il ne faut pas réformer, mais supprimer. Cela demande un chantier, un prosélytisme technique et de mettre en synergie la production, l’économie d’énergie et l’électrification. Ce n’est pas le moteur de la discussion ! Votre crainte est qu’un des huit puisse être candidat et gagner l’élection sur le suffrage des maires, cela veut dire que la majorité est flottante. C’est une logique arithmétique et politicienne ». Il dénonce « des négociations sur la PPE qui ont été très mal faites au détriment de filières entières qui n’ont jamais été considérées » et appelle à « une réflexion d’ensemble sur les outils territoriaux du corpus de base ou les outils annexes, comme l’OEHC. Si on parle d’énergie, il faut parler des outils et des hommes qui sont capables de faire face. Si on patine, c’est qu’on n’a pas pris la mesure des capacités et des compétences. Ou on met toutes nos compétences au bon endroit, ou on fait de la clarinette ! ». D’accord, répond Jean Biancucci, « mais c’est un débat ultérieur qui demande des expertises et une révision des moyens. Aujourd’hui, on essaye de faire au mieux sur ce qui est intelligible et politiquement ne pose aucun problème ». C’est vite dit !