Le Pape François foule enfin le sol corse

Ce dimanche 15 décembre, à 9 heures, l’avion papal d’ITA Airways s’est posé sur le tarmac de l’aéroport Napoléon-Bonaparte d’Ajaccio après un vol de 40 minutes depuis Fiumicino. À bord, 120 personnes accompagnaient le Pape François pour cette visite historique.



Le Saint Père a été accueilli avec les honneurs par une délégation officielle, composée du ministre de l’intérieur Bruno Retailleau avec lequel le Pape s’entretint quelque sminbutes , des préfets Jérôme Filippini et Michel Prosic, et des autorités militaires. le cardinal François Bustillo, évêque d’Ajaccio et à l’origine de cette invitation papale, s’est chargé des premiers échanges avec le souverain pontife.



Pour marquer cette arrivée, quatre enfants ont accueilli le Pape, tandis que d'autres lui ont offert des fleurs.



L’ hymne du Vatican appartient été joué par la gendarmerie mobile de Maison-Alfort.

Sur le tarmac une interprétation instrumentale de A Nanna di u Bambinu par le groupe Caramusa a retenti sur le tarmac, un hommage à la culture corse et à son patrimoine musical.



Cette visite, bien qu'historique, n’est pas une visite d’État. Il s’agit, une nouvelle fois, de la démarche caractéristique de François qui choisit délibérément les périphéries, les lieux souvent oubliés, loin des grands foyers de pouvoir. En posant ses pas sur l'île, pour la première fois visitée par un Pape, François réaffirme son désir de s'ancrer dans des territoires de proximité, loin des chemins diplomatiques habituels.



Sous la devise Jésus passa en faisant le bien, cette visite à Ajaccio prend une résonance particulière. En choisissant la Corse, François exprime son engagement pour les plus vulnérables, pour une Église de terrain, proche des réalités humaines et spirituelles.



Une relation forte avec le cardinal Bustillo

Le Pape François est invité par le cardinal François Bustillo, évêque d’Ajaccio, à clore le colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée, un sujet qui est au cœur de son action pastorale. Dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, il a toujours mis en avant la richesse et l’importance de la religiosité populaire, soulignant son rôle fondamental dans la revitalisation de l’Église et sa mission auprès des croyants.



Une déambulation au cœur de la ville

Après son accueil à l’aéroport, le Pape François rejoindra en voiture l’église Saint-Joseph, où un espace piéton sera accessible sur le front de mer. De là, il montera avec le Cardinal Bustillo à bord de la papamobile pour une déambulation à travers les rues jusqu’à aux Cannes. Ce court parcours permettra aux fidèles de l’apercevoir et de l’acclamer.