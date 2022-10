Assemblée de Corse : un budget supplémentaire sous le feu des critiques

Une masse salariale maîtrisée

Les critiques, surtout nationalistes, ne sont pas du tout du goût de la majorité territoriale. « Où doit-être la rupture ? Avec quelle époque ? », interroge Louis Pozzo di Borgo. L’élu du groupe Fa Populu Inseme rappelle le contexte international et la lourdeur des héritages locaux : « Le point de départ de ce budget, c’est quand même l’amende de la Corsica Ferries : 101 millions €, c’est colossal à absorber. Nous avons anticipé et contracté un emprunt à 1% pour gérer le mieux possible. Quand on pointe la responsabilité d’un capitaine, on ne peut pas exonérer la responsabilité des anciens capitaines. On peut aussi parler de notre volonté de sortir des emprunts toxiques dont nous avons hérités, si nous n’en étions pas sortis, notre collectivité serait en faillite. Malgré le dégel de 3,5% du point d’indice des fonctionnaires et la hausse du Smic qui sont des éléments extérieurs, nous avons maitrisé la masse salariale ». Côté investissements, il affirme que « la politique de la CdC sur le social, la santé, la précarité, la formation… est aussi un investissement sociétal ». Le président de la CAB n’apprécie pas plus les critiques à l’encontre des SIS (Services d’incendie et de secours) qui « soi-disant nous coûtent cher ». Il rétorque : « Ils coûtent le prix qu'il faut ! Ils sont indispensables ! Nous sommes sur une île avec des contraintes face aux feux de forêts et face à des événements climatiques de plus en plus forts. Là où sur le continent, on peut mutualiser des moyens, ici on doit faire avec nos moyens propres. C'est un domaine qui doit venir sur la table des discussions avec Paris ».



Un Titanic redressé

Son collègue, Jean-Félix Acquaviva, lui emboite le pas en ironisant sur les métaphores de la droite : « On a réussi à faire en sorte que la trajectoire du Titanic, initié en 2007 avec les 120 millions €, n’aille pas frapper l’iceberg. A l’époque, vous étiez l’orchestre qui disait aux gens qui allaient sombrer que tout allait bien ». Il s’étonne aussi du « choix curieux de dire qu’il ne faut pas d’autonomie fiscale, ni de transfert de TVA. Là, nous avons une profonde divergence de sens économique. Les flux touristiques, la fiscalité comportementale et environnementale, sont une piste normale de discussions avec l’Etat, une juste péréquation fiscale parce que tout est dimensionné par rapport à ces flux ». Concernant la relation aux territoires, il revient sur la taxe sur les résidences secondaires qu’il a fait voter à l’Assemblée nationale en première lecture. Pour le député de Haute-Corse, « cela veut dire de la ressource. Nous assumons de le faire, de capter ce flux financier pour le réorienter vers les politiques publiques et rééquilibrer le droit au logement, le foncier… C’est un choix. Notre marque de fabrique est le rééquilibrage ».



Des flux à capter

Alex Vinciguerra s’attache, lui aussi, à répondre fermement aux critiques. La politique de territorialisation ? « Elle se met en œuvre, elle est longue et difficile, elle devrait déboucher sur une série de contractualisation dans les mois à-venir. Elle implique des choix que nous ferons en faveur des territoires contraints ». L’endettement ? « Il est réduit et maitrisé, 17 millions de moins d’emprunt par rapport à ce que nous avions prévu. L’année 2022 est particulièrement difficile pour toutes les régions, mais toutes les régions n’ont pas à financer une dette qui représente 10% de ses finances. Il fallait les provisionner depuis longtemps, ce qui n’a pas été fait ». L’investissement ? « 400 millions €, c’est toujours plus que la somme des investissements des trois anciennes collectivités réunies ». Le fonctionnement ? « La masse salariale est extraordinairement maitrisée, elle n’augmente que de 1% quand l’indice salarial augmente de 3,5% ». Le PTIC ? « Vous n’avez rien compris ! Pourtant le président a été clair. 50 millions € n’était pas un fonds supplémentaire, mais un dédommagement à la dette, on l’a utilisé pour les collèges, les routes, les investissements courants conformément à l’esprit du dédommagement ». Les recettes ? « Il y a 3 questions à se poser : comment maintenir au mieux les dotations de péréquation ? Comment augmenter et diversifier les recettes ? Comment capter des flux sur la fiscalité ? On ne peut pas imaginer être autonome sans parler de fiscalité ! Ce serait stupide de ne pas capter les flux, réorienter les niches fiscales, travailler sur les impôts préférentiels, et, à partir de là, nous aurons les ressources pour financer nos politiques ». Le virage à prendre ? « Si nous arrivons à entamer un processus avec l’Etat, le virage sera pris, mais les virages n’auront pas la même trajectoire, si nous avons ou pas la possibilité d’avoir des ressources supplémentaires. Quand nous mettons 7 millions de plus pour le social, c’est un choix, 5 millions de plus pour la maitrise de l’eau, 3 millions sur le développement économique, c’est un choix ! ».