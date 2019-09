Assemblée de Corse : Un débat pour dénoncer les dérives mafieuses et conjurer le sort

Une société complaisante

A sa suite, les élus ne se bousculent pas pour prendre la parole. Après un temps de silence pesant et malaisé, c’est finalement Jean-Martin Mondoloni, président du groupe Per l’Avvene, qui s’y colle. Lui aussi, insiste d’emblée sur la nécessité de « commencer à mettre des mots sur des réalités » et d’éviter de noyer la question dans un débat général. « La violence est multiforme et, donc, multifactorielle. Il ne peut, donc, y avoir que plusieurs solutions ». S’il salue « le mea culpa des Nationalistes », il n’admet pas la mise en cause des gestions passées : « Je ne connais pas d’élus qui n’ont pas essayé de faire au mieux quand ils étaient à votre place… La vertu n’appartient pas à un camp et le vice à l’autre camp, le premier au présent et le second au passé. La chose publique c’est l’expression de la condition humaine, avec une part d’ombre et une part de lumière. Elle est faite de faiblesses et de lâchetés. Tout ça n’appartient pas à un camp, mais les traverse tous ». Pour lui, la logique de solutions est une logique parteneuriale. « L’Etat a-t-il été à la hauteur ? Probablement non ! Faut-il blâmer le système judiciaire pour nous exonérer de nos propres turpitudes ? Nous vivons dans un système tribal, de proximité, d’une trop grande bienveillance, voire complaisance. Que celui d’entre nous, qui n’a pas dans son entourage quelqu’un en marge de la loi, jette la pierre ? ». Il prévient : « Nous devons nous dire les choses les yeux dans les yeux, sinon le débat sera tronqué ». Il se félicite de l’association au débat de la société civile et demande que des anciens élus et les autorités religieuses puissent également apporter leur contributions. Et conclut : « La violence s’arrêtera là où la parole sera libérée ».



De l’utilité et des fantasmes

Libérer la parole et définir les mots mafia et pré-mafia est tout aussi indispensable pour Me Julia Tiberi, conseillère territoriale du PNC. « Il y a un silence qui devient mortifère. Nous portons tous en nous une part de responsabilité dans ce silence. Il y a plusieurs explications, d’abord la connaissance, aussi la peur, il ne faut pas s’en cacher. On ne peut pas se plaindre de la violence et l’ignorer en la banalisant ou en la portant aux nues. La violence empoisonne la société corse. Ces modes de règlements des conflits n’ont pas leur place dans notre société démocratique ». L’avocate ajaccienne s’interroge sur l’utilité et la portée du débat. « La société corse en sortira-t-elle plus apaisée ? Malheureusement non ! Il faut rester prudent, éviter la stigmatisation, ne pas céder aux fantasmes, à la rumeur, à la peur, cela ne pourrait qu’alimenter la violence ». Elle pointe aussi du doigt l’action défaillante de l’Etat. « Il y a nombre d’enquêtes non résolues : ce sont des chiffres tristes et lamentables pour l’action de la justice. L’Etat de droit ne peut se résumer à faire respecter les AOT et à saisir les transats sur la plage ». Pour elle, la solution ne passe pas par la création de nouvelles infractions comme le demande un Collectif anti-mafia : « Les droits de la défense sont déjà très restreints, l’inflation répressive n’a jamais rien résolue. Il faut un sursaut collectif, que la Corse dans son ensemble se réveille. J’aimerais que les jeunes admirent l’agriculteur, l’infirmière…. et non le voyou ou la voyoucratie dans son ensemble. Notre salut passe par l’économie, nous sommes un territoire très pauvre : la concentration du pouvoir économique dans les mains de quelques uns n’est pas une bonne chose ».