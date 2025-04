Assemblée de Corse : Sur les bancs de Fà Populu Inseme, Elisa Tramoni vient succéder à Jean Biancucci

Un militant d’expérience a laissé sa place à la voix de la jeunesse. Afin de remplacer Jean Biancucci, qui a annoncé mettre fin à son mandat de conseiller territorial fin mars, ce jeudi matin, à l’occasion de la session de l’Assemblée de Corse, Elisa Tramoni a fait sa première entrée dans l’hémicycle et a rejoint les bancs de Fà Populu Inseme. Une fierté et un honneur pour cette jeune Sartenaise, qui a tenu à saluer son prédécesseur « pour son engagement militant de toujours ». « J’espère être à la hauteur des attentes de la Corse », a-t-elle confié.



Intermittente du spectacle depuis deux ans et chanteuse dans le groupe Suarina, Elisa Tramoni a effectué toute sa scolarité à Sartène avant de prendre la direction de l’Université de Corte. Elle y a obtenu une Licence, puis un Master en langue corse appliquée à l’ingénierie de la médiation culturelle et de l’animation qu’elle a effectué en alternance au Centre d’art polyphonique de Corse.



Militante nationaliste engagée de longue date, elle figurait en 44ème position sur la liste de Fà Populu Inseme lors des élections territoriales de 2021. Elle a également siégé à l’Assemblea di a Giuventù il y a quelques années. Pourtant, à l’heure où Jean Biancucci annonçait qu’il cédait son siège, la jeune femme avoue avoir un peu hésité au moment où on lui a demandé d’intégrer le groupe Fà Populu Inseme. « Ce n’est pas une décision qu’on prend à la légère, et je voulais m’assurer de pouvoir m’organiser en termes d’emploi du temps, car mon métier me prend beaucoup de temps, mais aussi en termes de capacité », explique-t-elle, « Mais on m’a largement rassurée à ces sujets. J’ai donc fini par prendre la décision d’accepter ».



En rejoignant l’hémicycle à seulement 26 ans, elle fera partie des plus jeunes conseillers territoriaux et assure qu’elle s’y attèlera à défendre « tous les sujets qui touchent la jeunesse en général ». « Que ce soit la précarité ou tout ce qui touche les domaines scolaires et universitaire », précise-t-elle. « Je vais venir en complément du travail que d’autres jeunes conseillers territoriaux comme Anna-Maria Colombani et Don-Joseph Luccioni ont initié par rapport à la jeunesse. Là où je pourrais apporter une vision de terrain et peut-être une expertise c’est dans le domaine artistique d’où je viens », ajoute-t-elle encore.