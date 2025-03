Assemblée de Corse : Polémiques budgétaires en cascade

Un budget d’engagement

Le budget, en augmentation de 1 % par rapport à 2024, s’établit à 1,486 milliard €, ce qui représente 4 128 € par habitant. « Nous avons dû encore plus prioriser les besoins et réduire des politiques publiques, faire un effort collectif pour essayer d’avoir des marges de manœuvre. Malgré tout, c’est un budget d’engagement, pas de renoncement. Nous ne renonçons pas à l’investissement qui reste stable à 309 millions €, dont 81 millions € pour l’action économique, 58 millions € pour l’environnement et la transition énergétique, 71 millions € pour l’aménagement du territoire et 102 millions € pour l’enseignement et la formation professionnelle. Nous ne renonçons pas à nos politiques sociales avec un budget de 220 millions € pour faire face à une situation que nous avons héritée et que nous devons gérer, nous faisons un effort conséquent pour la maintenir. Nous faisons aussi le choix politique de faire évoluer notre capacité d’autofinancement », explique Gilles Giovannangeli. Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 1,2 milliard €, soit une progression de 1% par rapport à 2024. Les recettes fiscales, qui avoisinent 718 millions €, sont dopées par la hausse de 32,43% de la taxe de francisation des navires, celle des cartes grises et des taxes sur les mutations qui font rentrer 12 millions € dans les caisses de la CDC. Les recettes d’investissement, d’un volume de 207 millions €, accusent par contre une baisse de 9,98%.



Une équation difficile

Les dépenses réelles de fonctionnement, qui mobilisent plus d’1,1 milliard €, croissent de 7,12 %. « L’objectif est de ne pas dépenser plus en 2025 qu’en 2024. Notre masse salariale n’augmente que de 2,5 millions, incluant les augmentations d’indice. Les charges de personnels n’ont cru que de 3,3% par an avec une progression faible des effectifs, depuis 2018. Je n’ai pas trouvé de collectivité qui faisait mieux », ajoute le président de l’ADEC. Les dépenses sociales, qui s’aggravent de 4,67%, imputent le budget de près de 242 millions €. « L’équation est de plus en plus difficile, et l’effet ciseau de plus en plus marqué ». L’épargne brute grimpe à 163 millions € contre 154 millions € en 2024, avec un taux d’excédent brut supérieur à 187 % et un taux d’épargne de 12,9%. L’épargne nette concentre presque 101 millions €. La dette culmine à 1,1 milliard € avec une annuité de 83,6 millions €. L’encours de la dette par habitant atteint 3106 €. « Les indicateurs de solvabilité estimés stagnent. Ils restent cependant éloignés des seuils d’alerte ». L’emprunt d’équilibre diminue de 6 % pour s’établir à 111 millions €. « Ce niveau d’emprunt reste acceptable. Ce qui était plus inquiétant, c’était la trajectoire haussière de l’appel à l’emprunt. Nous avons décidé de descendre sous 120 millions €, nous sommes en deçà avec 111 millions €, ce qui permet de maitriser nos ratios ». Tout en martelant la nécessité d’inventer un nouveau modèle budgétaire, Gilles Giovannangeli assure que le cap reste bon : « C’est un budget sérieux de maitrise des indicateurs et des ratios financiers. C’est un budget d’engagement et de confirmation du projet politique et la garantie qu’on continue à tracer le chemin de notre émancipation ».