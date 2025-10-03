Assemblée de Corse - L’Exécutif renforce ses politiques en faveur de la jeunesse et de l’éducation

De nouvelles formations

Lauda Guidicelli insiste sur la volonté de l’Exécutif d’investir dans des formations évolutives, adaptées aux spécificités locales, aux besoins des filières économiques concernées et alignées à sa politique de développement. Elle fait un point sur les nouveautés de la rentrée, notamment le pôle des sciences au collège de Baleone à Sarrula Carcupina, qui sera opérationnel à la rentrée de la Toussaint. En matière de santé : la création de l’école des cadres de santé de Corse et l’ouverture depuis quelques semaines du Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique (DTS IMRT) au lycée Fesch d’Aiacciu. « Ce diplôme vient répondre aux besoins de santé publique et de qualification professionnelle. Il affiche complet et accueille 16 élèves », se réjouit la conseillère exécutive. « Il permettra de former sur place des professionnels hautement qualifiés, de renforcer l’offre de soins et de soutenir l’économie insulaire. Le succès de ce projet repose sur la mobilisation conjointe de la Collectivité de Corse, des acteurs éducatifs, sanitaires et institutionnels afin de répondre durablement aux besoins de la population insulaire et aux perspectives de création d’un CHU ». L’ouverture de la formation « Officier Chef de Quart Passerelle International » au lycée maritime de Bastia affiche également complet. Toujours en matière d’investissement, l’Exécutif poursuit sa politique de gratuité des transports qui concerne près de 11 000 élèves pour un coût total de 32 millions €. « Cinq nouvelles lignes ont été créées, deux dans le Cismonte et trois dans le Pumonte, pour cette rentrée 2025 dans une volonté d’accompagnement au plus près des besoins ».



Priorité à la langue corse

Lauda Guidicelli insiste aussi sur la question de la langue Corse avec l’adoption, lors de la session, du renforcement de l'enseignement bilingue et immersif. « La langue corse est, pour nous, un vecteur de cohésion et d’émancipation. Elle bénéficie d’un soutien renforcé : filière bilingue, centre d’immersion, plan de formation des enseignants, bourse Maestranza, soutien à l’enseignement immersif. La politique linguistique est pleinement intégrée à notre vision éducative et culturelle, et ce, dans tous les temps de la vie. Pour la jeunesse, hors cadre scolaire ou universitaire, nous lui donnons les moyens de s’exprimer, de s’engager et de construire son avenir à travers les Assises di a Ghjuventu qui se sont tenues le 13 mars dernier à l’Universita di Corsica ». Le thème au cœur des échanges portait sur le bien-être des jeunes. « Plus de 200 jeunes ont pu être sensibilisés au risque de la sédentarité et aux bienfaits d’un mode de vie actif. Ils ont été encouragés à bouger et à prendre soin de leur santé, notamment psychique, et ont été informés sur les comportements à risque et les addictions. Tout au long de l’année, le service Infurmazione Ghjuventu se déplace sur tout le territoire pour des ateliers de sensibilisation aux comportements à risque, mais aussi aux questions sociales et sociétales », indique la conseillère. De janvier à juin 2025, 126 ateliers ont été organisés, relatifs aussi bien au harcèlement qu’à la lutte contre la précarité menstruelle ou à la notion de consentement. Ils ont touché plus de 2500 jeunes, plus de la moitié s’est déroulée dans 22 lycées et collèges. « Il est important de rendre les jeunes acteurs de leur parcours », commente-t-elle.



Une politique globale

Le matin même, la conseillère exécutive a, d’ailleurs, lancé « Comment promouvoir l’éducation et l’égalité chez les jeunes ? », une formation de deux jours à destination des acteurs de jeunesse. « C’est une demande qui a été faite dans les différents ateliers de travail sur les pratiques mafieuses. Cette formation n’est pas juste un one shot, mais un point de départ. L’objectif est de pouvoir continuer à accompagner les différentes associations et structures ». Elle évoque ensuite le succès de l’application Ghjuventu créée en 2023. Ce site web de la CDC est un guichet numérique unique permettant un accès simplifié à l’ensemble des aides, informations pratiques et dispositifs destinés aux jeunes. « Ce dispositif nous a permis d’avoir une disponibilité sur l’ensemble des aides. Nous savons aujourd’hui que c’est le manque de visibilité qui conduit parfois les jeunes à ne pas avoir recours à leurs droits ». Lauda Guidicelli aligne les chiffres-clés de ce succès : en 2025, 20 aides disponibles sur l’application, plus de 16 000 demandes acceptées, 11 000 jeunes bénéficiaires du Pass cultura et plus de 17 000 téléchargements de l’application. Avant d’affirmer : « Ce rapport d’information trace les contours d’une politique de jeunesse globale et structurante, capable de répondre aux enjeux du territoire. Le Conseil exécutif affirme ainsi sa volonté d’engager une transformation durable, faite en concertation avec tous les acteurs. L’objectif est de mieux accompagner chaque jeune dans son parcours de vie, dans le choix de son avenir, mais aussi pour qu’il soit une force vive et une ressource pour notre île ».