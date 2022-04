Assemblée de Corse : Du drame à l’espoir, la volonté partagée d’ouvrir un chemin vers l’autonomie

Le même préalable

La tonalité est expérimentale et méthodique chez Core in Fronte avec Paul Quastana qui a participé au processus de Matignon, il y a 23 ans : « L’Etat connaît très bien la situation et les revendications qui sont formulées. Pas besoin de les lui expliquer ! C’est l’histoire qui repasse les plats ! Il y a 23 ans de cela, on avait des demandes avec le même préalable de l’arrêt de la violence qui est tombée après un attentat. L’assemblée de Corse était bien plus plurielle qu’aujourd’hui. La méthode utilisée était assez rigoureuse avec une consultation tous azimuts des forces vives. On a réussi à sortir un front commun de revendications acceptables par tous, sauf sur le pouvoir législatif ». Et d’expliquer : « On ne peut arriver à Paris qu’avec un consensus. Ce n’est pas un problème qui va se régler en quelques jours. On ne peut pas se permettre d’arriver là-haut en ordre dispersé avec des refus de certains groupes, des négociations… qui montrent que nous ne sommes pas en phase ».



Le fameux réveil

Le président du groupe, Paul-Félix Benedetti, revient sur l’enchaînement des évènements : « Au travers de ces manifestations, il y a l’empathie, la sympathie, mais aussi l’adhésion politique. On a tellement de rage, de haine contre l’injustice qu’on a fait à la Corse depuis 2 siècles et demi. L’histoire de Colonna est l’histoire d’une fracture, de deux mondes, tout ce qui nous oppose à la France et ce qui nous rapproche, avant que ne se lève la rupture ». Pour lui, ce dont la Corse a besoin, c’est d’un projet commun entre la Corse et la France ou entre les Corses. « Paris nous tend la main ou nous tend un piège ! Si c’est une main tendue, on y va dans un esprit de consensus, avec un socle commun, sans créer un espace de surenchère, mais un espace de synthèse. Si chacun veut la prise en compte de ses aspirations, ça n’ira pas. C’est pourquoi en tant qu’Indépendantiste, je suis prêt à me caler sur un statut d’autonomie, comme l’ont les îles italiennes, espagnoles… C’est possible ! Si demain, c’est un piège, on a une capacité de résilience. Ce n’est pas le nombre qui fera la différence, mais un pourrissement de la vie sociétale en Corse et une caisse de résonance française ». Selon lui, le saut qualitatif est simple à définir si la vision est politique : « Le problème, c’est le comportement de la France, son archaïsme. La Corse doit prendre sa place, mais pas n’importe laquelle, une place différentiée, un titre dans la Constitution française. Quand au chantage à la violence, il n’a pas de sens ! Ce qui se passe en ce moment, ce n’est pas un soubresaut, c’est le fameux réveil. On a toujours cru qu’on pouvait remettre la Corse dans une dynamique de progrès ».