Assemblée de Corse : Charlotte Terrighi quitte Un Soffiu Novu et rejoint Pierre Ghionga

La composition des groupes à l’Assemblée de Corse a de nouveau évolué. Ce jeudi 26 juin, lors de la session à Ajaccio, le départ de Charlotte Terrighi du groupe Un Soffiu Novu s’est formellement concrétisé. Élue en juin 2021 en quatrième position sur la liste conduite par Laurent Marcangeli, la maire de Vignale et vice-présidente de la communauté de communes Marana-Golu, proche de Valérie Bozzi, acte ainsi sa rupture avec le groupe désormais présidé par Jean-Martin Mondoloni.



Elle siège désormais aux côtés de Pierre Ghionga, qui avait quitté Un Soffiu Novu en 2023. Tous deux ont décidé de constituer un nouveau groupe baptisé Un’altra Strada . C’est Pierre Ghionga qui en a fait l’annonce en séance, après avoir sollicité la parole auprès de la présidente de l’Assemblée : « Ce sera le plus petit groupe, mais il sera très impliqué dans la vie de cette Assemblée. Il y aura de la liberté de parole au service du peuple corse. Il s'appelle Un’altra Strada et j’ai été élu président », a-t-il déclaré avec une note d’humour , alors que le groupe ne compte que deux membres.



Ce changement intervient quelques semaines après la démission de Valérie Bozzi, ex-coprésidente d’Un Soffiu Novu, contrainte de quitter l’ensemble de ses mandats à la suite d’une décision de justice. Son siège est désormais occupé par Paule Casanova-Nicolaï, ancienne journaliste et maire de Guargualé. Elle a officiellement pris place au sein de l’Assemblée à l’ouverture de la session de juin.