Assemblea di a ghjuventù : La dernière session se focalise sur les questions économiques et institutionnelles

Des vols directs vers l’Italie ?

Concernant la desserte aérienne, Livio Leandri a, au nom du même groupe, soulevé deux problématiques : l’élargissement du tarif résident à l'achat de vols simples et le manque de vols directs avec l’Italie proche : « Depuis Ajaccio, durant l a période des vacances de la Toussaint, on doit compter entre 4h et 9h30 de vol pour se rendre à Rome - à seulement 309 kilomètres à vol d'oiseau -, pour un coût compris entre 300 et 600 € l'aller - retour ». La conseillère exécutive et présidente de l’Office des transports (OTC), Flora Mattei, déclare qu’il « est désormais possible d’acheter des vols simples au tarif résident. Pour que la continuité territoriale ne représente plus un frein à notre mobilité, nous avons ouvert à tous les Corses une combinaison avion-bateau au départ de la Corse avec nos deux compagnies délégataires Air Corsica – Corsica Linea ». Et annonce que les études de faisabilité pour une ligne directe, qui avait été lancées par son prédécesseur, le député Jean-Félix Acquaviva, sont réactivées : « Nous avons pris la décision de relancer ces travaux, de les remettre en perspective, nous sommes en train d’établir les différents périmètres d’études avec notre assistance à maîtrise d’ouvrage sur des programmes opérationnels pour mettre en œuvre cette circulation internationale de proximité. Sous réserve d’un accord avec l’Union européenne et d’une mobilisation de crédits dédiés, nous pourrons mettre en place une desserte régulière entre la Corse, la Sardaigne et la Toscane. Ce dispositif pourra être complété par des achats de flux vers certaines villes italiennes ».



Des fonds à chercher

Autre préoccupation de la jeunesse : le développement économique a fait l’objet de trois questions d’A Ghjuventu Naziunalista. Lizandru Bizzari a notamment interpelé le président de l’ADEC sur la capacité financière de la CdC à conduire les politiques de l’Exécutif. « Il y a des moyens qu’il faut chercher et que nous avons commencé à chercher : des moyens liés au financement propre de la CdC, des moyens européens, et des moyens locaux. Je pense à toute la panoplie des programmes européens que l’on peut activer, à la Banque européenne d’investissement qui peut nous aider sur certains projets, et aux liens que l’on doit renforcer avec les financeurs locaux, que ce soit les cinq fonds locaux existants ou les banques. Sur un volume d’investissements, hors investissements publics, entre 500 à 600 millions € par an, plus de 400 à 500 millions € sont portés par les banques », indique Alex Vinciguerra. Mais, estime-t-il, « Tout cela n’a de sens que si on s’organise pour répondre aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. La gestion administrative des aides à l’ADEC ne déclenche pas l’investissement et ne profite qu’aux entreprises qui ont la trésorerie suffisante. Il faut donc rapprocher le temps administratif du temps de l’entreprise ». Il pointe deux objectifs : « Le premier est de limiter ce temps par des procédures identifiées et contrôlées ». D’où la nouvelle démarche de l’ADEC d’individualiser les aides. Le deuxième est politique : « agir sur des projets uniquement d’augmentation de la production locale de biens et services. On a fait le choix délibéré de se positionner en opportunité. Désormais, l’ADEC décidera si le projet présenté est un projet de production ou pas ».



Une question d’équilibre

Interpellé sur sa vision économique par Pierre-Joseph Paganelli, Alex Vinciguerra réplique que la Corse ne doit pas « avoir peur d’elle-même », mais « être ouverte sur l’économie mondiale et sur un marché globalisé. On ne peut pas s’extraire du marché, mais il faut aussi essayer de construire des modèles qui viennent quelquefois contrarier le marché ». Il ne s’agit pas de prôner une politique économique « sans règle, ni garde-fous ». Pour le président de l’ADEC, la seule question est d’arriver « à contrôler au mieux la globalisation, surtout dans la situation d’incertitudes fortes. Notre politique doit essayer de trouver l’équilibre entre la mondialisation et le respect de notre identité qui est un critère de différenciation fort. Il faut trouver un équilibre entre l’ouverture au monde et la préservation de notre problème d’organisation sociale, travailler à la recherche d’opportunités pour les entreprises, renforcer la capacité d’innovation, développer la production locale, augmenter la valeur ajoutée et faire en sorte que nos produits se diffusent en Corse et hors de Corse ». C’est, conclut-il, « davantage une réforme méthodologique ».