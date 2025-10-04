"Assassini, Maffiosi, Fora ! " : l'appel de la coordination Antimafia à la manifestation du 15 novembre à Ajaccio

La rédaction le Samedi 4 Octobre 2025 à 11:48

La Coordination antimafia, nouvellement constituée, a tenu sa première conférence de presse ce dimanche matin à Bastia. Elle entend rassembler largement la société corse contre la criminalité organisée et appelle à une manifestation le 15 novembre à Ajaccio, sous le mot d’ordre : « Assassini, Maffiosi fora ».