Assassinat d'Yvan Colonna : les députés qui composent la commission d'enquête parlementaire

Caroline Abadie (Renaissance),

Jean-Félix Acquaviva (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires),

(Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires), Sabrina Agresti-Roubache (Renaissance),

Ségolène Amiot (La France Insoumise-Nupes),

Bénédicte Auzanot (Rassemblement National),

Romain Baubry (Rassemblement National),

Ugo Bernalicis (La France insoumise-Nupes),

Mickaël Cosson (Démocrate),

Jocelyn Dessigny (Rassemblement National),

Pierre Dharréville (Gauche démocrate et républicaine-Nupes),

Guillaume Gouffier Valente (Renaissance),

Meyer Habib (Les Républicains), Sacha Houlié (Renaissance),

Philippe Juvin (Les Républicains),

Mohamed Laqhila (Démocrate),

Emmanuel Mandon (Démocrate),

Laurent Marcangeli (Horizons et apparentés),

(Horizons et apparentés), Élisa Martin (La France insoumise-Nupes),

Karl Olive (Renaissance),

Didier Paris (Renaissance),

Thomas Portes (La France insoumise-Nupes),

Angélique Ranc (Rassemblement National),

Cécile Rilhac (Renaissance),

Sandrine Rousseau (Écologiste-Nupes),

Anaïs Sabatini (Rassemblement National),

Hervé Saulignac (Socialistes et apparentés),

Sarah Tanzilli (Renaissance),

Cécile Untermaier (Socialistes et apparentés),

Guillaume Vuilletet (Renaissance).

"Ce qui est en jeu, c'est la soif de justice de la société insulaire." Il y a deux semaines, Jean-Félix Acquaviva s'était satisfait du vote de l'Assemblée nationale, unanime, en faveur de la création d'une commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat d'Yvan Colonna.L'objectif, "faire la lumière sur les dysfonctionnements au sein de l’administration pénitentiaire et de l’appareil judiciaire", ayant conduit à l'agression mortelle du détenu corse à la prison d'Arles, le 2 mars 2022. Depuis ce vote, le projet a avancé, et l'Assemblée a dévoilé, ce mercredi 7 décembre, la composition du groupe de travail. Au total, 29 députés s'uniront autour du projet, parmi lesquels deux des quatre représentants corses : Jean-Félix Acquaviva (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires), à l'origine de la demande, et Laurent Marcangeli (Horizons). À noter également, la présence de Sandrine Rousseau, ancienne secrétaire nationale du parti Europe Écologie-Les Verts.Comme décidé précédemment, la commission disposera au maximum de six mois de travail pour rendre son rapport, dont les travaux concerneront les circonstances de l'agression d'Yvan Colonna par Franck Elong Abé, "classé détenu particulièrement signalé". L'une des questions : comme a-t-il pu "bénéficier d’un classement en détention ordinaire, chargé d’un poste d’auxiliaire rémunéré, d’une part, et ne pas être soumis aux étapes de détection de la radicalisation en milieu carcéral, compte tenu de ses antécédents, d’autre part ?", s'interrogeait Caroline Abadie, députée de l'Isère, après le vote de l'Assemblée, le 23 novembre dernier. Selon toute vraisemblance, le groupe de députés débutera son ouvrage au cours de ce mois de décembre, ou au plus tard en janvier 2023.