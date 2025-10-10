Assassinat d’Antoine Francisci : le parquet fait appel de l'acquittement de "Mimi" Costa

Le parquet général d'Aix-en-Provence a fait appel des acquittements de Dominique Costa, dit "Mimi", et deux de ses présumés complices pour l'assassinat d’Antoine Francisci en 2019, sur fond de rivalité entre figures du banditisme corse, a appris vendredi l'AFP.
Contacté par l'AFP, le procureur général Franck Rastoul a indiqué "avoir formalisé un appel" à l'encontre de Dominique Costa, Pierre-Louis Vignali, considéré comme le plus "proche de Mimi Costa, son disciple" et Mathieu Fondacci.
Détenus depuis juin 2020, ils ont été jugés devant les assises d'Aix-en-Provence début octobre où ils avaient été acquittés pour l'assassinat et la tentative d'assassinat d'Antoine Francisci, 22 ans, et de la tentative d'assassinat de Laurent Emmanuelli, présenté par la police comme une figure montante du grand banditisme corse, dans la nuit du 12 au 13 mai 2019 à Pietralba (Haute-Corse).
Ils avaient toutefois été condamnés à 10 ans de prison pour M. Costa et neuf ans pour ses deux complices pour association de malfaiteurs.
Figure du banditisme corse à l'ancienne, soupçonné d'être un des derniers "historiques" de la bande de la "Brise de mer", "Mimi" Costa, 70 ans, avait été dépeint par l'accusation comme "un vieux truand mais toujours actif".
Si l'accusation avait reconnu le manque de preuves matérielles dans ce dossier, en l'absence d'arme du crime, d'ADN ou de témoins, elle avait insisté sur les surveillances, les nombreuses filatures, images de vidéosurveillances, écoutes téléphoniques et sonorisations.
