Artisanat : Ces petites mains qui s’exposent à Borgo

Une manifestation initiée par l’U2P, Union des entreprises de proximité de Corse, la Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat de Corse et l’association Donne artigiane di Corsica. Sur place jusqu’à 18 heures, des artisanes pour exposer, expliquer, vendre leur art souvent très différents les uns des autres avec aussi des moments d'échanges, d'interactions, d'informations.CNI a visité ce salon aux cotés de Violette Garsi, vice-présidente de Donne artigiane di Corsica et de Louise Nicolai, présidente de l’U2P Corse.