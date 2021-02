Art contemporain : la ville d'Ajaccio a trouvé son futur artiste en résidence

Au printemps 2021, Baptiste César sera en résidence artistique à Ajaccio. Artiste complet, sa pratique est multiple: Il propose des oeuvres in situ que ce soit en installation, en sculpture, en dessin, peinture, vidéo ou à travers l’écriture.

En immersion, son projet de création qui se voudra participatif et surgira in situ dans l’espace public. Des ateliers de sensibilisation seront menés auprès de la population.

Pour lui, « l’idée naît en effet de l’immersion de l’artiste dans un contexte donné. Sensible aux paysages et aux personnes qui les habitent, il entreprend d’abord d’explorer les environs : déambulation, observation, glanage et rencontres nourrissent une pratique multidisciplinaire. Au gré de sa recherche, il découvre les matériaux, les équipements et les expertises à partir desquels il concevra un projet en relation avec le site qui l’accueille. C’est donc bien au-delà de l’objet fini que se situent les projets de l’artiste, alors que son approche convoque l’actualité dans des récits à la fois intimes et universels ».

Le jury de sélection était composé de Fabien Danesi, Curateur et Historien de l’Art, Arnaud Ceglarsky, Historien de l’Art, Laurianne Giacobbi, Directrice Adjointe à la Culture et Yolaine Lacolonge, Directrice Générale Adjointe à la Culture et au Patrimoine.

En amont une présélection avait été organisée en partenariat avec la classe de préparation aux Ecoles d’Arts de Sartène et dirigée par Jean-Jacques Cangioni. Les élèves ont étudiés les 18 candidatures réceptionnées par la Direction de la Culture.

Le choix qui a été opéré par ce jury prenant en compte les analyses et le classement des étudiants s’est porté sur l’artiste Baptiste César qui proposera une création in situ sur la thématique proposée du 8 mars au 30 avril 2021. La restitution de son oeuvre aura lieu au sein d’un espace public de la ville.