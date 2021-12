« Arrittu l’orsu ! » : des étudiants proposent de redécouvrir Corte à travers l'histoire de ses lieux

Mettre en avant le patrimoine culturel cortenais et les lieux de la ville, c’est l’objectif de la classe de métiers du multimédia et de l’internet (MMI) de l’Université de Corse et de leur projet « Arrittu l’orsu ! ». Jusqu'au au 26 janvier - l'operation a débute en novembre - , 29 étudiants publient sur les réseaux sociaux une histoire sur la cité cortenaise racontée par ses personnages qui sont tout simplement des lieux emblématiques de la ville. La place Gaffory (Piazza di a Chjesa), la place Paoli, Les Lubiacce ainsi que la Citadelle deviendront ainsi les protagonistes de cette expérience transmédias. « Le projet s’étend sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, Youtube et Facebook. C’est là que nous publions l’histoire complète qui aura de nombreux rebondissements », explique Quentin Pietri, médiateur du projet transmédia.



Ce roman graphique débute par la présentation de chaque lieu et de leur caractère. « Nous avons défini leur façon en fonction du nom qu’ils portaient. Selon le personnage, le lieu avait différentes sensibilités et traits de caractères. La Place du général Gaffory, en a un fort », raconte Quentin Pietri. A travers cette démarche, les 29 étudiants entendent permettre un échange mémoriel et culturel avec les Cortenais en utilisant des voies qu’ils connaissent bien : celles de la communication, de l’audiovisuel, de l’infographie ou encore de la programmation.



Pour clore cette expérience, le 26 janvier, un escape game sera organisé dans toute la ville de Corte en partenariat avec le musée, l’IUT, l’Université de Corse et l'association A Rinascita.