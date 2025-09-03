CorseNetInfos
Argent de poche : les adolescents corses toujours mieux dotés que la moyenne


La rédaction le Mercredi 3 Septembre 2025 à 11:35

Selon le dernier baromètre annuel du Teenage Lab de Pixpay, l’argent de poche des adolescents français recule encore en 2025 pour la deuxième année consécutive. La moyenne nationale ainsi tombe à 26 € par mois, contre 29 € l’an dernier. Malgré cette baisse, les jeunes Corses restent toutefois les mieux lotis.



L’argent de poche des jeunes Français recule pour la deuxième année consécutive. Après une hausse de 2021 à 2023 passant de 31 euros à 36 euros en moyenne, ​le montant mensuel accordé par les familles tombe en effet à 26 €, contre 29 € l’an dernier, selon le baromètre annuel du Teenage Lab de Pixpay, fournisseur de cartes de paiement copilotées par les parents.
 
Si cette baisse reflète les contraintes économiques actuelles, toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne. Les adolescents corses s’en sortent encore une fois le mieux, avec une moyenne de 38 € par mois, soit 12 € de plus que la moyenne nationale. Ils devancent largement leurs camarades de Provence-Alpes-Côte d’Azur, deuxièmes sur le podium avec 28 € par mois, tandis que les Bretons ferment la marche avec 23 €.
 
Les différences apparaissent également selon l’âge et le parent qui verse l’argent. De 20 € en moyenne pour les 10-12 ans, le montant grimpe à 34 € chez les 16-18 ans. Tandis que les pères se montrent plus généreux que les mères, offrant 4 € supplémentaires par mois.
 
Par ailleurs, les habitudes de paiement évoluent rapidement. Deux tiers des adolescents se disent aujourd’hui prêts à abandonner les espèces, quand un tiers reste attaché aux pièces et billets jugés plus concrets. Dans le même temps, les règlements par smartphone gagnent du terrain et concernent désormais 47 % des jeunes, contre 41 % l’an dernier.
 
Malgré la diminution de son montant, l’argent de poche conserve son rôle de repère éducatif. Plus d’un adolescent sur deux le reçoit de manière régulière, le plus souvent chaque mois. Avec une dépense moyenne fixée à 13 € par transaction, ce petit budget reste un apprentissage précieux pour apprendre à gérer son budget.
 





