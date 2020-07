Aregnu : Entre les hameaux de Torre et Paroli, les piétons ont désormais la place

Maria-Serena Volpei-Aliotti le Vendredi 3 Juillet 2020 à 17:23

Les hameaux de Torre et de Paroli, situés sur la commune d'Aregnu ont été tout récemment dotés de trottoirs. Un chantier réceptionné en présence de Paul Beveraggi et ses collaborateurs Baptiste Antonini et Alexandre Andreani, Etienne Gorvel du bureau d’étude insulaire et son collaborateur, ainsi que du maire David Calassa.



Cette opération, d’un montant de 126 000 € HT soit 140 000€ TTC, comprend la réalisation de trottoir en béton coloré avec joints de dilatation en pierre tous les 5m, mais aussi la pose de clôture en acier galvanisé sur toutes les parties le nécessitant. Fort d’un financement de 57% de la Collectivité de Corse et de 23% de l’Etat au titre des amendes de police, établit sur le montant hors taxe, les travaux ont débuté en décembre 2019. La crise sanitaire du COVID-19 impactant le chantier, les travaux ont été réceptionnés ce 10 juin dernier. "Je me réjouis des travaux effectués avec le concours de l’entreprise Paul Beveraggi pour la réalisation et le Bureau d’étude insulaire pour la mise en œuvre du projet et le suivi des travaux. Il était important de sécuriser le cheminement des piétons qui dorénavant peuvent se déplacer du lieu-dit « I Campi » au hameau de Praoli, en toute sérénité. Cette opération est une pleine réussite tant au plan sécuritaire qu’au plan esthétique. L’entrée de notre village n’en est que plus embellie " précise David Calassa, maire d'Aregnu. Entre les hameaux de Torre et de Praoli, il est désormais plus de se déplacer à pied. En effet, la commune d’Aregno, dont font partie les deux lieux, a souhaité se doter de trottoirs qui faisaient défaut. Covid-19 à Ajaccio : tous les tests sur les cas contacts négatifs

Démissions du gouvernement : Jean Castex remplace Édouard Philippe à Matignon

Bientôt un patch pour suivre le taux de vitamine C dans le sang ?

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements