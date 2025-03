Architecture méditerranéenne : les points communs entre la Costa Brava et la Corse

Qu’elle soit corse ou catalane, l’architecture méditerranéenne traditionnelle se caractérise par sa discrétion et son respect du relief naturel. Basses et aux formes géométriques épurées, les maisons s’adossent souvent à la pente et épousent les contours du terrain. Cette approche crée une harmonie visuelle saisissante entre le bâti et le paysage. Elle se traduit par des constructions qui semblent émerger naturellement du sol, car elles se fondent dans la végétation environnante.

Comme le souligne d’ailleurs l’architecte méditerranéen renommé, Ricardo Bofill : « Les couleurs vives qui recouvrent les façades extérieures et intérieures sont sélectionnées pour contraster avec la nature ou compléter sa pureté. »



Focus : les différences notables entre les deux régions

Malgré ces similitudes frappantes, la Corse et la Costa Brava conservent chacune leur identité architecturale propre. En effet, l’architecture corse se distingue par son caractère plus rustique, profondément influencé par l’isolement montagnard et les traditions . Les maisons en pierre apparente et aux toits de lauze qui s’y trouvent témoignent d’une adaptation ingénieuse à un environnement parfois hostile.

En revanche, la Costa Brava arbore une touche d’exubérance artistique, notamment à travers ses villas modernistes. Inspirées par les génies catalans tels que Gaudí ou Jujol, ces constructions apportent une note de fantaisie au paysage côtier.

De la pierre brute aux tuiles rouges, la Costa Brava et la Corse incarnent une architecture méditerranéenne authentique, fonctionnelle et profondément liée à son environnement. Deux territoires où la beauté du bâti reflète celle du paysage, et ce dans une symphonie visuelle qui ne manquera pas de vous enchanter.