Archéologie : Une nécropole paléochrétienne découverte dans la cathédrale Sant’Appianu à Sagone

70 tombes

Les fouilles actuelles ont permis de mettre au jour son extrémité Ouest, jusqu’alors non détectée. Les travaux ont révélé plus de 70 tombes de plusieurs périodes. « Les sépultures « en amphore » correspondent aux premières inhumations chrétiennes du site. Les défunts sont installés au sein de grandes amphores, parfois imbriquées. Ces tombes sont pour leur majorité orientées Nord-Sud et sont parfois coupées par des tombes postérieures. Les tombes en « bâtière » sont les plus nombreuses. Les défunts sont couverts par des tuiles disposées en bâtière, à l'image d'un toit à double pente. Une troisième série de tombes, en coffre de pierre, atteste d’une utilisation de la nécropole qui correspondrait au dernier état d’utilisation de la cathédrale », précise l’Inrap. L’ensemble témoigne de la continuité de la nécropole au cours des siècles et de l’importance de cet établissement religieux.



Des structures inédites

Au sein de cette partie nouvelle de la nécropole, l’équipe de l’Inrap a mis au jour un empierrement quadrangulaire constitué de gros blocs minutieusement agencés sur une couche de terre noire rapportée. Il s’accompagne d’un radier de fragments de tegulae - tuile romaine - en forme de couronne, interprété comme une aire de circulation. Sous cet empierrement, les archéologues ont découvert une sépulture en bâtière. Elle contient trois tegulae décorées d’un pentagramme, de deux triangles et d’une série de signes ondulés. Cette sépulture singulière reste à étudier.



Un projet ambitieux

Ces travaux de valorisation, financés en partie par l’État via le Fonds national pour l’archéologie préventive (Fnap), permettent d’approfondir les connaissances sur les premières installations chrétiennes en Corse. « Ils s’inscrivent dans le cadre d’un futur programme d’aménagement de l’agglomération actuelle de Sagone, dont l’objectif est de garantir la sauvegarde des vestiges immobiliers mis au jour ou encore ensevelis et de diffuser les résultats nombreux et variés acquis durant ces huit années de recherche, afin de favoriser la prise en compte de ce patrimoine et des données archéologiques », ajoute l’Inrap. Ce projet d’aménagement ambitionne, à travers la mise en place d’une solution nouvelle, complète et efficace, de présenter au grand public un pan entier de l’histoire non seulement de la Corse, mais aussi du bassin occidental de la Méditerranée.