CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Sainte-Lucie de Porto-Vecchio : un accident de la route fait cinq blessés 21/08/2025 Figari : quatre blessés dans un accident de la route 21/08/2025 Potabilisation de l'eau : Bonifacio entre enfin dans le XXIe siècle 21/08/2025 Arbori : un incendie détruit 3000 m2 de végétation 21/08/2025

Arbori : un incendie détruit 3000 m2 de végétation


MP le Jeudi 21 Août 2025 à 19:06

Un incendie s’est déclaré ce jeudi en début d’après-midi au lieu-dit Mela, sur la commune d’Arbori, alors que le département de Corse-du-Sud est placé en alerte sécheresse.

Selon le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud, 3000 m2 de végétation ont été détruits avant que les sapeurs-pompiers de Vico, Evisa et les forestiers sapeurs de Vico, appuyés dans les airs par l’hélicoptère bombardier d’eau, ne parviennent à maitriser les flammes.

En fin d’après-midi, les sapeurs-pompiers et le forestiers sapeurs de Vico procédaient toujours au noyage des lisières.



Arbori : un incendie détruit 3000 m2 de végétation




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos