Arbori : un incendie détruit 3000 m2 de végétation
MP le Jeudi 21 Août 2025 à 19:06
Un incendie s’est déclaré ce jeudi en début d’après-midi au lieu-dit Mela, sur la commune d’Arbori, alors que le département de Corse-du-Sud est placé en alerte sécheresse.
Selon le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud, 3000 m2 de végétation ont été détruits avant que les sapeurs-pompiers de Vico, Evisa et les forestiers sapeurs de Vico, appuyés dans les airs par l’hélicoptère bombardier d’eau, ne parviennent à maitriser les flammes.
En fin d’après-midi, les sapeurs-pompiers et le forestiers sapeurs de Vico procédaient toujours au noyage des lisières.