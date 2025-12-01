Après plusieurs incidents à l’aéroport de Marignane, Bianca Fazi indique avoir engagé un travail avec la direction

Manon Perelli le Vendredi 31 Octobre 2025 à 18:34

Lors de la séance de questions orales de ce jeudi à l’Assemblée de Corse, Véronique Pietri pour Core in Fronte et Danielle Antonini pour Fà Populu Inseme ont interpellé l’Exécutif après l’incident survenu le 7 octobre à l’aéroport de Marseille-Provence, où une famille corse voyageant pour raison médicale avait été prise à partie par des agents de sécurité. En réponse, la conseillère exécutive de la santé a annoncé qu'une réunion de travail s’est tenue mardi à Marseille pour tenter d’éviter que de tels faits ne se reproduisent.