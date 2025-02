Après le drame de Ponte-Leccia, les syndicats étudiants dénoncent la violence et appellent à un sursaut collectif

Le meurtre de Chloé, jeune étudiante en première année à l’Université de Corse, a provoqué une onde de choc. Son décès brutal, survenu samedi 15 février à Ponte-Leccia, a été dénoncé avec force par plusieurs syndicats étudiants qui appellent à une prise de conscience face à la violence qui gangrène la société corse.



Dans un communiqué, Ghjuventù Indipendentista exprime son indignation : « C'est avec une immense tristesse que nous apprenons l'assassinat d'une jeune fille, enfant de notre île et de notre peuple. Étudiante à l’Università di Corti, elle était appréciée et comptait parmi les amis de nombreux d'entre nous. À un âge où elle construisait son avenir, certains lui ont tragiquement arraché ce droit. »

Le syndicat pointe du doigt un climat de violence de plus en plus préoccupant sur l’île et appelle à une mobilisation générale : « Cette barbarie n'est plus seulement l'œuvre de simples voyous ; elle s'impose désormais dans le quotidien de chaque Corse, conséquence d'une mafia trop bien implantée. Pour que notre avenir ne soit pas une réplique du chaos napolitain, nous appelons le peuple corse à rejeter toute pratique mafieuse et à marginaliser ceux qui s'en rendent complices. »