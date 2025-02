Après le drame de Ponte-Leccia, les collectifs anti-mafia appellent à se rassembler à Ajaccio

Dans un communiqué commun publié ce dimanche 16 février, les deux collectifs anti-mafia, Massimu Susini et Maffia No' à Vita Iè, expriment leur émotion et leur colère après le meurtre d’une jeune femme de 18 ans à Ponte-Leccia, victime de ce qu’ils qualifient de « barbarie des bandes mafieuses ». « C’est une intense émotion mais aussi une grande colère que suscite chez nous ce nouvel assassinat », écrivent-ils. « Une jeune fille de 18 ans est la victime de la barbarie des bandes mafieuses qui terrifient la Corse. »

Le drame de Ponte-Leccia s’ajoute à une longue liste d’assassinats liés à la criminalité organisée, dénoncent les collectifs, rappelant l’urgence d’une réponse forte face à l’emprise mafieuse. « Nous alertons depuis de nombreuses années sur l’emprise criminelle qui, chaque jour, nous enfonce dans le malheur. Nous répétons inlassablement qu’il faut une réponse de la société à ces crimes récurrents. Par un renforcement de la loi anti-mafia, par des moyens adaptés et par des condamnations dissuasives », martèlent-ils.





Une dénonciation des complicités

Les collectifs réclament des mesures concrètes : renforcement de la législation anti-mafia, moyens adaptés, et sanctions dissuasives. « Il faut aussi en finir, évidemment, avec les collusions, les arrangements et les complicités d’élus et d’une partie de la société corse avec le monde criminel », affirment-ils sans détour.

Pour eux, la sécurité des enfants et l’avenir de la société corse sont directement menacés par ces dérives criminelles. « Nous attendons des actes qui nous donnent l’espoir que ce pays n’est pas perdu », concluent-ils.



Manifestation à Ajaccio le 22 février

Les collectifs appellent à une manifestation citoyenne le samedi 22 février à 14 h, à Ajaccio, pour exprimer publiquement leur rejet de la violence mafieuse. « Assassini, Maffiosi, Fora », lancent-ils comme mot d’ordre pour ce rassemblement.



