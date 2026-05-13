Après le STC, l’Associu Sulidarità et Nazione dénoncent à leur tour des dispositifs de surveillance

Pour les représentants des deux structures, cette affaire confirme « l'installation progressive d'un système de surveillance accrue visant les mouvements patriotiques et au-delà, l'ensemble des contre-pouvoirs de la lutte de libération nationale ». « Pendant que la Corse continue son escalade dans le narcotrafic et subit l'emprise de bandes criminelles dans tous les domaines, les moyens policiers et judiciaires semblent une nouvelle fois mobilisés contre des militants engagés pour ce pays. En fait, l’État français organise en Corse, comme il l'a toujours fait dans toutes ses colonies, une déstabilisation permanente de la société et une criminalisation systématique de toutes les forces vives qui visent à libérer notre pays d'une dépendance mortifère. »





Dans ce contexte, l’Associu Sulidarità et Nazione refusent « que l'engagement militant devienne un motif de surveillance occulte » et « que les tentatives d'intimidation deviennent des outils de gestion politique de la Corse ». « Nous exigeons la fin des méthodes de surveillance clandestine et des dispositifs d'exception utilisés contre des militants engagés. Les faits de ces derniers jours démontrent une nouvelle fois qu'aucune issue durable ne pourra être trouvée à travers la répression et les logiques sécuritaires. La seule réponse possible est une réponse politique. Une véritable solution politique aurait dû être intégrée naturellement au dit « processus de Beauvau ». Or, cette dimension demeure absente. »



À l’issue de la conférence de presse, les responsables de l’Associu Sulidarità et Nazione ont indiqué ne pas avoir, à ce stade, déposé plainte. Ils ont par ailleurs présenté l’un des dispositifs retrouvés, dissimulé selon eux derrière le poste radio à l’intérieur d’un véhicule. Ils expliquent que « face à cette nouvelle dérive, notre réponse sera politique, collective et déterminée ». « Nous continuerons à dénoncer les logiques répressives, les juridictions d'exception, les violences policières, les pratiques de surveillance politique et toutes les tentatives visant à faire taire un peuple engagé pour ses droits et sa dignité. Nous affirmons notre solidarité totale avec les militants de Nazione visés et nous affirmons également notre détermination intacte à poursuivre le combat pour la souveraineté de notre peuple ! »

