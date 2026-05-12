Incendies, climat, agriculture : deux eurodéputés en déplacement en Corse

En déplacement en Corse depuis lundi, Grégory Allione et Jérémy Decerle, députés européens du groupe Renew Europe, poursuivent ce mardi une série de rencontres avec plusieurs acteurs du territoire. Après des échanges avec des responsables politiques locaux, les deux élus se sont rendus au Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse avant d’aller à la rencontre du monde agricole. Au cœur des discussions : la capacité de l’Union européenne à répondre aux défis liés aux incendies ou encore à la souveraineté alimentaire.





Ancien président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et rapporteur sur la révision du mécanisme européen de protection civile (UCPM), Grégory Allione a largement axé son déplacement sur les enjeux de sécurité civile. Pour le député, la question du volontariat reste « le meilleur exemple de l’engagement citoyen », alors que certaines interprétations européennes du droit du travail suscitent régulièrement des inquiétudes chez les sapeurs-pompiers volontaires. « Faire apparenter le volontariat à un emploi intégrant le Code du travail serait dangereux », prévient-il. Une évolution qui pourrait fragiliser l’organisation, notamment en Corse, où près de 80 % de sapeurs-pompiers sont volontaires.





Le député européen plaide également pour un renforcement de la coopération entre les services de secours européens. Parmi les pistes avancées : la création d’un « Erasmus de la protection civile », inspiré du programme universitaire européen. L’objectif serait de permettre aux jeunes sapeurs-pompiers et aux écoles de formation d’échanger leurs pratiques afin d’harmoniser les interventions à l’échelle européenne. « Aujourd’hui, on a la capacité d’envoyer des pompiers corses dans le nord de la France et des pompiers du Nord en Corse, parce qu’on parle tous le même langage. L’Erasmus de protection civile, ce serait de faire travailler les académies entre elles pour qu'on ait le même corpus doctrinal. »





Le député européen met également en avant la nécessité de renforcer les moyens européens face à la multiplication des catastrophes naturelles. Il plaide pour une augmentation du budget de l’UCPM à 12 milliards d’euros pour la période 2028-2034, après être passé de 500 millions à 3 milliards d’euros après 2022. Des financements supplémentaires qui permettraient notamment de développer des capacités communes en matière de lutte contre les incendies, avec l’acquisition d’avions ou d’hélicoptères bombardiers d’eau, mais aussi « de matériel comme des éléments d’hôpitaux de campagne afin d’agir dans le cadre de catastrophes naturelles ou de pandémies ».

