National 3. Le GFC Ajaccio officiellement maintenu après la confirmation des sanctions contre le Pays du Valois

Le feuilleton disciplinaire du groupe E de National 3 a livré son verdict définitif. La commission supérieure d’appel de la Fédération française de football a confirmé les sanctions prises à l’encontre du Pays du Valois après les incidents ayant émaillé la rencontre face au Gazélec Ajaccio, disputée le 14 février dernier en Picardie.



Ce soir-là, le club picard semblait pourtant filer vers une victoire précieuse dans la course à l’accession en National 2, menant 3-2 à quelques minutes du terme. Mais les débordements intervenus en fin de match ont totalement rebattu les cartes. La FFF a maintenu la défaite sur tapis vert du Pays du Valois, accompagnée d’un retrait supplémentaire d’un point au classement.



Une décision aux conséquences sportives majeures. Sans cette sanction, le club présidé par Denis Moreau aurait occupé la tête du groupe E avec un point d’avance sur la réserve du LOSC à une journée de la fin. Désormais relégué à la troisième place, à trois longueurs des Lillois, le Pays du Valois ne peut plus espérer accéder à l’échelon supérieur. Même en cas d’égalité finale avec Lille B, la différence de buts particulière tourne à l’avantage des Nordistes.



Une 2e partie de saison cauchemardesque pour les Ajacciens



A Ajaccio, cette confirmation a été accueillie avec soulagement. Grâce aux trois points récupérés dans ce dossier, le Gazélec Ajaccio valide officiellement son maintien en National 3. Le club rouge et bleu a rapidement réagi dans un communiqué, soulignant qu’« aucune responsabilité disciplinaire n’est engagée à l’encontre du Gazélec FC Ajaccio, de ses joueurs et de ses dirigeants ». Les dirigeants gaziers insistent également sur « la gravité des faits survenus et la nécessité de protéger l’ensemble des acteurs du jeu », affirmant vouloir rester mobilisé pour que de tels incidents ne se reproduisent plus.



Si le volet sportif semble désormais tranché, le dossier pourrait encore connaître des prolongements juridiques. Selon plusieurs sources, le Pays du Valois envisagerait de saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), voire le tribunal administratif, afin de contester la décision fédérale.



En attendant une éventuelle nouvelle procédure, le Gazélec Ajaccio peut souffler : après une saison compliquée, et aucune victoire en championnat depuis le 17 janvier et une victoire face à Charleville, le club corse a assuré son avenir au cinquième échelon national. Un véritable soulagement.

