Bastia - Quand les enfants improvisent sur scène...

La Ligue Scolaire d’Improvisation Théâtrale Improvise est une association dédiée à la découverte et à la pratique de l’improvisation auprès des enfants et des jeunes. « À travers des ateliers ludiques et pédagogiques, nous développons l’expression orale, la confiance en soi, l’écoute et l’esprit d’équipe » explique Maryline Jouy, une des animatrices de la ligue. « Nous sommes une équipe de passionnés, des comédiens intervenants et encadrants convaincus que chaque enfant dispose d’un potentiel à exprimer. À travers des ateliers, des projets scolaires et des rencontres inter-écoles, nous accompagnons les jeunes à prendre confiance en eux, à s’exprimer librement et à apprendre à coopérer. Notre approche repose sur des valeurs fortes : bienveillance, écoute, créativité et respect. Sans texte ni décor, nous offrons aux enfants un espace où ils peuvent oser, imaginer, se tromper et grandir ensemble ».



Ce mercredi de 15 à 18 heures (entrée libre) 36 élèves, issus d’écoles en quartiers prioritaires, participeront à ce tournoi qui ponctue une année d’entraînement autour de l’expression, de la coopération et de la confiance en soi. 30 improvisations en 60 minutes ! Les professeurs de la Ligue scolaire d’improvisation et leurs invités vont relever ce défi sans texte ni décor, avec une énergie débordante.

Un moment unique, drôle et surprenant à n’en pas douter. En soirée, en clôture, spectacle des Mikano, des spécialistes « nustrale » de l’impro.





Programme

Mercredi 13 mai

15h–18h : tournoi enfants – gratuit

18h30 : Remise des prix

20h30 : spectacle pour adultes des Mikano (10€)



