Tennis - Des championnats de Corse historiques à Lucciana

« On franchit encore un cap cette année avec des disciplines associées comme le padel, le pickleball et les compétitions Galaxies » souligne avec un large sourire le président de la ligue Philippe Medori. «On monte d’un cran avec une plus grande capacité d’accueil, des infrastructures étoffées qui peuvent abriter plusieurs disciplines. Ces championnats, sportivement, sont importants car qualificatifs pour les prochains championnats de France à Roland Garros mais ce sont aussi des moments où les clubs de l’île se retrouvent, où les générations se croisent, où les ambitions individuelles servent une passion collective ».





Pour cette édition 2026, près de 220 compétiteurs dans 34 catégories : Jeunes (11 à 18 ans), seniors (4e à 2e série), seniors + (35+ à 80 +) seront en lice. Cette édition 2026 verra aussi se disputer le 1er championnat de Corse de pickleball et des compétitions de padel.

« Tous les secteurs d’organisation sont renforcés » ajoute Anthony Zaru, directeur de ces championnats de Corse. «8 courts en terre battue, 2 courts extérieurs en dur, 2 courts couverts en dur, une équipe de 46 bénévoles, un service de restauration renforcé, une équipe médicale pointue, différents stands ». Une organisation à la hauteur des enjeux puisque les championnats de Corse restent l’objectif tennistique individuel principal de tout joueur insulaire. Seuls les 8 meilleurs dans les catégories jeunes, les 6 meilleurs dans les catégories vétérans et les 12 meilleurs en 4e, 3e et 2e série auront le droit de s’affronter du 22 au 25 mai afin d’obtenir le titre convoité de « Champion de Corse », synonyme de passeport pour les championnats de France à Roland Garros mi-juin.



« Ces championnats de Corse entrent dans une nouvelle dimension » souligne encore Philippe Medori. « Fidèles à leur identité, en défendant la pratique sur terre battue, ils s’inscrivent désormais dans une dynamique d’ouverture portée par l’évolution des infrastructures et des pratiques sportives sur l’île. Sur ce site remarquable du centre territorial de ligue et du TC Lucciana, la terre battue qui est un symbole fort de la formation peut désormais cohabiter avec de nouvelles pratiques capables d’élargir l’horizon du sport de raquette en Corse : Padel, en plein essor, pickleball, pratique émergente à l’esprit convivial, beach mais aussi les compétitions galaxie dédiées aux jeunes générations. Et aujourd’hui, ici, on est rôdés à notre environnement. Je peux le dire : Le tennis Corse avance offrant davantage d’espaces, davantage de compétitions et davantage de disciplines, créant des conditions pour fidéliser une nouvelle génération de sportifs licenciés avec une volonté d’ouvrir le jeu à tous les publics ».





Et les jeunes seront de la fête à travers ces compétitions « Galaxie » orange, vert et jaune, giru rossu, couleurs suivant le niveau, dédiées au 6/10 ans.

Sur place différents stands : boutique tennis, cordage, restauration, clubs, association de lutte contre le cancer.