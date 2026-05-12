Un sentier intercommunal de 96 kilomètres pour relier les villages du Cap Corse

C’est un projet ambitieux qui se dessine dans le Cap Corse. D’ici le mois de mars 2027, un sentier intercommunal de 96 kilomètres doit être aménagé pour relier Macinaggio et la commune de Ville-di-Pietrabugno. Porté par la communauté de communes du Cap Corse, le projet est né dans une volonté de faire vivre le territoire toute l’année et de développer un tourisme hors saison. « L’objectif, c’est de ne pas avoir un tourisme uniquement estival, mais de l’étaler sur l’année, notamment en avant et après saison », explique Simon Gassmann, sixième vice-président de la communauté de communes du Cap Corse et maire de Canari.





Le sentier doit ainsi relier les villages du Cap Corse en suivant les crêtes, tout en permettant des descentes régulières vers les communes. L’idée est de proposer un itinéraire en plusieurs étapes, où les marcheurs peuvent alterner entre montagne et villages, et organiser leur parcours sur plusieurs jours. « Ils vont arriver sur Luri et ils peuvent descendre sur Pino, ils viennent sur Canari et ils peuvent s’arrêter à Barrettali avant de reprendre les crêtes le lendemain, et ainsi de suite. Ils vont pouvoir faire le tour du Cap de la côte est à la côte ouest en allant de village en village, c'est ça qui est bien », précise le maire.





Au-delà de l’aspect sportif, le projet est présenté comme un véritable levier de développement économique pour le territoire. « Il va falloir le vendre comme un produit et faire venir du monde pour faire connaître le chemin », souligne Simon Gassmann. « On sait qu’il y a de plus en plus de monde qui sont adeptes du tourisme vert et qui vont marcher dans les villages. Je le vois à Canari par exemple, la mairie a ouvert beaucoup de chemins, et je vois des gens venir se promener tous les week-ends. » Selon lui, l’ouverture du sentier va permettre aux communes d’obtenir des retombées économiques. « Ça va profiter à toutes les communes sur lesquelles le sentier va passer, que ce soit les gîtes, les hôtels ou les épiceries. Les petits commerces de proximité vont pouvoir bénéficier du sentier. »



Le budget du projet est estimé à 1 million d’euros. Un appel d’offres doit être lancé à la rentrée prochaine, et des travaux devraient ensuite débuter rapidement avec plusieurs étapes de mise en œuvre : débroussaillage des chemins, sécurisation de certains passages et remise en état de portions parfois dégradées. « Les entreprises vont commencer à nettoyer tout de suite après l’appel d’offres, parce qu’il faut par exemple refaire des murs ou sécuriser des passages un peu compliqués. Tout sera fait pour une ouverture du sentier d’ici le mois de mars de l’année prochaine », détaille le maire de Canari, qui espère « que les gens dans les villages vont jouer le jeu, en gardant ouverts leurs logements et restaurants ».

