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Monument préféré des Français : qui de la bibliothèque Fesch ou de l’église de Murato représentera la Corse ?


La rédaction le Mardi 12 Mai 2026 à 19:12

Les Corses ont jusqu’au 22 mai pour choisir lequel de ces deux monuments représentera l’île dans l’édition 2026 du « Monument préféré des Français », le concours patrimonial organisé chaque année par France Télévisions.



Monument préféré des Français : qui de la bibliothèque Fesch ou de l’église de Murato représentera la Corse ?
Entre patrimoine roman et héritage napoléonien, les Corses vont devoir trancher. Jusqu’au 22 mai, le public est invité à choisir lequel de ces deux monuments représentera l’île dans l’édition 2026 du « Monument préféré des Français », le concours patrimonial organisé chaque année par France Télévisions.

Comme chaque année, 28 monuments ont été sélectionnés à travers les 14 régions françaises avant une finale nationale présentée par Stéphane Bern sur France 2 et France 3. En Corse, le duel oppose deux lieux emblématiques du patrimoine insulaire.


À commencer par l’église Saint-Michel de Murato, joyau de l’art roman pisan du XIIe siècle, reconnaissable à ses pierres blanches et vertes. Classée monument historique dès 1840, elle avait notamment séduit Prosper Mérimée qui la décrivait comme « la plus élégante et la plus jolie église » qu’il ait vue en Corse.

Autre monument insulaire en course, la bibliothèque Fesch, institution bien connue des Ajacciens créée à l’initiative de Lucien Bonaparte, frère de Napoléon. L’établissement abrite plus de 40 000 ouvrages anciens, des manuscrits rares, plusieurs incunables ainsi qu’un traité d’égyptologie datant de 1610 dont seuls quelques exemplaires subsistent dans le monde. Fermée plusieurs années pour une vaste campagne de restauration, la bibliothèque a rouvert ses portes au public en mai 2025. Des travaux menés entre 2020 et 2024 qui ont permis de restaurer le bâtiment, mais aussi une partie des collections, afin de redonner au lieu son cachet d’origine.

L’an dernier, c’est la citadelle de Calvi qui avait été choisie pour représenter la Corse lors de la finale nationale. Le concours avait finalement été remporté par le château de Chantilly.

Les votes sont ouverts jusqu’au vendredi 22 mai à 23h59 sur la plateforme de France Télévisions.





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