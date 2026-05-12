CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Un sentier intercommunal de 96 kilomètres pour relier les villages du Cap Corse 12/05/2026 Monument préféré des Français : qui de la bibliothèque Fesch ou de l’église de Murato représentera la Corse ? 12/05/2026 Le dessin de Battì : on ne passse pas ! 12/05/2026 Tennis - Des championnats de Corse historiques à Lucciana 12/05/2026

A màghjina - Capu Occi : una navicella bianca sopra Lumiu ?


le Mercredi 13 Mai 2026 à 07:20

Depuis la descente du Capu Occi, le ciel de Lumiu s’est offert un décor digne des plus grands films de science-fiction. Une immense soucoupe blanche semblait flotter au-dessus des montagnes. Peut-être des extraterrestres venus défier notre mythique GR20… ou simplement admirer la beauté sauvage de l’île. Bonne visite, petits bonhommes !
Si, comme Bernard Chalbos, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos