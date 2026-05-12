A màghjina - Capu Occi : una navicella bianca sopra Lumiu ?
Depuis la descente du Capu Occi, le ciel de Lumiu s’est offert un décor digne des plus grands films de science-fiction. Une immense soucoupe blanche semblait flotter au-dessus des montagnes. Peut-être des extraterrestres venus défier notre mythique GR20… ou simplement admirer la beauté sauvage de l’île. Bonne visite, petits bonhommes !
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